В ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия силовиками за сутки

В четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявили о шести нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 12 раз", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики были выпущены 45 мин и снарядов калибрами 122 и 120 миллиметров.