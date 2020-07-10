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В ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия силовиками за сутки
Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в пятницу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T10:35
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353
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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

В ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия силовиками за сутки

10:35 10.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
Бойцы Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Бойцы Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в пятницу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в представительстве ДНР в СЦКК заявили о шести нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 12 раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики были выпущены 45 мин и снарядов калибрами 122 и 120 миллиметров.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНВ мире
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