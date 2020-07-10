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Распространение нового коронавируса
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В ВОЗ считают, что маска может стать модным аксессуаром
Маска может стать модным аксессуаром, однако она должна быть обязательно трехслойной, а маску из ткани необходимо стирать каждый день при температуре 60... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:49
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус в россии
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РИА Новости
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мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз, в мире

В ВОЗ считают, что маска может стать модным аксессуаром

10:33 10.07.2020 (обновлено: 11:49 10.07.2020)
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© Рамиль СитдиковДевушка в медицинской маске
Девушка в медицинской маске
© Рамиль Ситдиков
Девушка в медицинской маске. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Маска может стать модным аксессуаром, однако она должна быть обязательно трехслойной, а маску из ткани необходимо стирать каждый день при температуре 60 градусов, заявила в интервью РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
"Нужно сделать так, чтобы маски были всем доступны. Надо найти способ, чтобы все люди имели к ним доступ.... Я даже не против того, чтобы маска стала модной деталью. Но с условием – если она из ткани, ее надо стирать каждый день на 60 градусах, и что она будет трехслойная. А рисунок может быть любой. Я понимаю, жара, неудобно, это все понятно. Просто надо привыкнуть к этому", - сказала Вуйнович, говоря о мерах на фоне пандемии коронавируса.
Она также напомнила, что нужно всегда мыть руки, везде должны быть санитайзеры, а поверхности в общественных местах должны быть дезинфицированы.
"Мы очень разбаловались. Мы привыкли к тому, что все лечится. Но COVID – это не обычная бактерия. Так что хорошая гигиена – это то, что нужно вернуть в нашу жизнь", - добавила представитель ВОЗ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Читайте полный текст интервью >>
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Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВОЗВ мире
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