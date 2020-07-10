Защита опровергла сведения о блокировке счетов родственников Сафронова

"В данный момент я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию. Сейчас мы не со всеми родственниками в постоянном контакте, однако у тех, с кем мы общаемся, в данный момент всё в порядке, счета не заблокированы. Тем не менее, мы знаем, как это работает, поэтому не исключено, что ситуация в ближайшее время может измениться", - рассказал Павлов.