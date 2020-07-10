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Защита опровергла сведения о блокировке счетов родственников Сафронова
Защита арестованного советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не располагает сведениями о блокировке банковских счетов его родственников, о чем ранее... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T10:30
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
сша
происшествия
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РИА Новости
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353
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, сша, происшествия

Защита опровергла сведения о блокировке счетов родственников Сафронова

10:30 10.07.2020
1038
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИван Сафронов
Иван Сафронов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Иван Сафронов
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Защита арестованного советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не располагает сведениями о блокировке банковских счетов его родственников, о чем ранее сообщали ряд СМИ, заявил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
"В данный момент я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию. Сейчас мы не со всеми родственниками в постоянном контакте, однако у тех, с кем мы общаемся, в данный момент всё в порядке, счета не заблокированы. Тем не менее, мы знаем, как это работает, поэтому не исключено, что ситуация в ближайшее время может измениться", - рассказал Павлов.
Председатель Союза виноградарей и виноделов России, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции по итогам национального проекта Винный гид России - 2019
Вчера, 19:40Сказано в эфире
Киселев призвал к справедливости в деле Сафронова Арестованный советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов заслуживает справедливости, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в эфире радио Sputnik. По его мнению, общественность вправе требовать публичного процесса, но с одной важной оговоркой.
Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. По утверждению защиты, Сафронов считает, что дело связано с одной из его статей в газете "Коммерсант". Вину он не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.
Иван Сафронов в Лефортовском суде
8 июля, 21:33
Данные в деле Сафронова признали секретными
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваСШАПроисшествия
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