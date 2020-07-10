Защита опровергла сведения о блокировке счетов родственников Сафронова

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Защита арестованного советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не располагает сведениями о блокировке банковских счетов его родственников, о чем ранее сообщали ряд СМИ, заявил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
"В данный момент я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию. Сейчас мы не со всеми родственниками в постоянном контакте, однако у тех, с кем мы общаемся, в данный момент всё в порядке, счета не заблокированы. Тем не менее, мы знаем, как это работает, поэтому не исключено, что ситуация в ближайшее время может измениться", - рассказал Павлов.
Вчера, 19:40Сказано в эфиреКиселев призвал к справедливости в деле Сафронова Арестованный советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов заслуживает справедливости, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в эфире радио Sputnik. По его мнению, общественность вправе требовать публичного процесса, но с одной важной оговоркой.
Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. По утверждению защиты, Сафронов считает, что дело связано с одной из его статей в газете "Коммерсант". Вину он не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.
8 июля, 21:33Данные в деле Сафронова признали секретными