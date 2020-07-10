Россия намерена участвовать в тестах ВОЗ по разработке вакцин от COVID-19

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия выразила желание участвовать в тестах солидарности ВОЗ по разработке вакцин от коронавируса, сейчас ведутся технические переговоры, заявила в интервью РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
"Россия заявила, что хочет участвовать в тестах солидарности. Сейчас идут технические переговоры о том, как это будет. Тест солидарности значит, что российские пациенты будут получать какие-то лекарства, данные об этом пойдут в big data, в общую картину. На данный момент много государств заявило о своей готовности. Сейчас они находятся в разных фазах. Еще рано говорить, надо подождать", - сообщила Вуйнович.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
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