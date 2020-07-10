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Распространение нового коронавируса
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Россия намерена участвовать в тестах ВОЗ по разработке вакцин от COVID-19
Россия выразила желание участвовать в тестах солидарности ВОЗ по разработке вакцин от коронавируса, сейчас ведутся технические переговоры, заявила в интервью... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:10
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз, франция, китай, сша, в мире

Россия намерена участвовать в тестах ВОЗ по разработке вакцин от COVID-19

10:29 10.07.2020 (обновлено: 11:10 10.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы
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© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия выразила желание участвовать в тестах солидарности ВОЗ по разработке вакцин от коронавируса, сейчас ведутся технические переговоры, заявила в интервью РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
"Россия заявила, что хочет участвовать в тестах солидарности. Сейчас идут технические переговоры о том, как это будет. Тест солидарности значит, что российские пациенты будут получать какие-то лекарства, данные об этом пойдут в big data, в общую картину. На данный момент много государств заявило о своей готовности. Сейчас они находятся в разных фазах. Еще рано говорить, надо подождать", - сообщила Вуйнович.
В настоящий момент Россия не участвует в местах солидарности по разработке медицинских препаратов от COVID-19, которые проводит ВОЗ. По данным РИА Новости, к тестам не присоединились также США, Великобритания, Китай и Франция.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Читайте полный текст интервью >>
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