Россия намерена участвовать в тестах ВОЗ по разработке вакцин от COVID-19

"Россия заявила, что хочет участвовать в тестах солидарности. Сейчас идут технические переговоры о том, как это будет. Тест солидарности значит, что российские пациенты будут получать какие-то лекарства, данные об этом пойдут в big data, в общую картину. На данный момент много государств заявило о своей готовности. Сейчас они находятся в разных фазах. Еще рано говорить, надо подождать", - сообщила Вуйнович.