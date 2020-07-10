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В Воронежской области число случаев COVID-19 превысило девять тысяч
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Воронежской области превысило 9 тысяч, количество летальных случаев увеличилось до 79, сообщает... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T10:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
воронежская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, воронежская область

В Воронежской области число случаев COVID-19 превысило девять тысяч

10:27 10.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в госпитале COVID-19 . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Воронежской области превысило 9 тысяч, количество летальных случаев увеличилось до 79, сообщает правительство региона.
По данным четверг, в области COVID-19 был подтвержден у 8909 пациентов. Выздоровели 7024 человека, умерли 76.
"В пятницу, 10 июля, официально подтверждено заражение 127 человек в регионе... Человек с подтверждённым диагнозом: 9 036. Выздоровели: 7 291. Умерли: 79", - говорится в сообщении.
По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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