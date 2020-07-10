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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574153703.html
В ВОЗ опровергли данные об ослаблении коронавируса
Коронавирус не изменился, серьезность заболевания осталась прежней, заявила в интервью РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:10
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, в мире

В ВОЗ опровергли данные об ослаблении коронавируса

10:26 10.07.2020 (обновлено: 11:10 10.07.2020)
469
© Илья ПиталевВ лаборатории
В лаборатории
© Илья Питалев
В лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Коронавирус не изменился, серьезность заболевания осталась прежней, заявила в интервью РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
"Многие говорят, что вирус ослаблен, но это не так. Вирус не поменялся. Его эффективность осталась прежней, и серьезность заболевания также не изменилась", - сказала Вуйнович.
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По ее словам, есть генетическое разнообразие вируса, но это ничего не значит, потому что не поменялись главные гены, которые меняют его поведение.
"Поведение вируса – это один элемент эпидемии, второй элемент – это поведение людей, потому что вирус переносится с человека на человека. Если он остается в сточных водах или где-то еще – это неважно, потому что главное распространение происходит от человека к человеку. Если сейчас мы можем замедлить эти процессы, остановить его на раннем этапе, тогда, конечно, это будет маленький кластер и маленькие очаги, они не будут расти до второго пика", - считает представитель ВОЗ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Читайте полный текст интервью >>
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Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗВ мире
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