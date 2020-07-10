В ВОЗ опровергли данные об ослаблении коронавируса

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Коронавирус не изменился, серьезность заболевания осталась прежней, заявила в интервью РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
"Многие говорят, что вирус ослаблен, но это не так. Вирус не поменялся. Его эффективность осталась прежней, и серьезность заболевания также не изменилась", - сказала Вуйнович.
По ее словам, есть генетическое разнообразие вируса, но это ничего не значит, потому что не поменялись главные гены, которые меняют его поведение.
"Поведение вируса – это один элемент эпидемии, второй элемент – это поведение людей, потому что вирус переносится с человека на человека. Если он остается в сточных водах или где-то еще – это неважно, потому что главное распространение происходит от человека к человеку. Если сейчас мы можем замедлить эти процессы, остановить его на раннем этапе, тогда, конечно, это будет маленький кластер и маленькие очаги, они не будут расти до второго пика", - считает представитель ВОЗ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.