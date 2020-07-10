В ВОЗ опровергли данные об ослаблении коронавируса

"Поведение вируса – это один элемент эпидемии, второй элемент – это поведение людей, потому что вирус переносится с человека на человека. Если он остается в сточных водах или где-то еще – это неважно, потому что главное распространение происходит от человека к человеку. Если сейчас мы можем замедлить эти процессы, остановить его на раннем этапе, тогда, конечно, это будет маленький кластер и маленькие очаги, они не будут расти до второго пика", - считает представитель ВОЗ.