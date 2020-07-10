Пользователи "Мегафона" и Yota пожаловались на проблемы в работе сети

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Пользователи сотовых операторов " Пользователи сотовых операторов " Мегафон " и Yota столкнулись с проблемами в работе сети, следует из данных сайта Downdetector , который отслеживает сбои и отключения у популярных интернет-ресурсов.

По данным портала, перебои у "Мегафона" начались около 8:50 мск, а у Yota — в 8:29. Чаще всего о неполадках сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Калининграда, Вологды, Иваново, Твери, Смоленска, Казани, Самары и некоторых других регионов.

При этом большинство пользователей "Мегафона" (48 процентов) испытывают проблемы с доступом в интернет, 43 процента жалуются на перебои в мобильной связи, еще семь процентов — на сбой всех сервисов.