https://ria.ru/20200710/1574153564.html
Пользователи "Мегафона" и Yota пожаловались на проблемы в работе сети
Пользователи сотовых операторов "Мегафон" и Yota столкнулись с проблемами в работе сети, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T10:22
2020-07-10T12:39
yota
мегафон
общество
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https://ria.ru/20200710/1574162302.html
9
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
yota, мегафон, общество
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.
Пользователи сотовых операторов "Мегафон
" и Yota
столкнулись с проблемами в работе сети, следует из данных сайта Downdetector
, который отслеживает сбои и отключения у популярных интернет-ресурсов.
По данным портала, перебои у "Мегафона" начались около 8:50 мск, а у Yota — в 8:29. Чаще всего о неполадках сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Калининграда, Вологды, Иваново, Твери, Смоленска, Казани, Самары и некоторых других регионов.
При этом большинство пользователей "Мегафона" (48 процентов) испытывают проблемы с доступом в интернет, 43 процента жалуются на перебои в мобильной связи, еще семь процентов — на сбой всех сервисов.
У пользователей Yota проблемы в основном с подключением к интернету (93 процента) и с доступом к веб-сайту (шесть процентов).