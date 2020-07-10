В Госдуму внесли проект об ограничении досудебного порядка изъятия детей

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Порядок изъятия детей из семьи до суда планируют пересмотреть. Соответствующий законопроект внесли в Порядок изъятия детей из семьи до суда планируют пересмотреть. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму , сообщила пресс-служба комитета по госстроительству и законодательству.

Авторами инициативы стали сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

"Необходимо минимизировать вмешательство государства в семейную сферу. Вопросы изъятия детей из семьи должны решаться в судебном порядке, а не в административном. И это должны быть исключительные меры: если происходят какие-то преступления, в таком случае должна действовать правоохранительная система и судебная", — подчеркнул Крашенинников.

По его словам, действующий внесудебный порядок не гарантирует того, что органы опеки и попечительства не будут злоупотреблять своими полномочиями, хотя они и обязаны уведомлять прокурора о необходимости изъять ребенка и в течение семи дней подавать в суд иск о лишении или ограничении прав родителей.

Согласно новому проекту, вопрос об изъятии несовершеннолетнего из семьи будет решать суд. Для этого Гражданский процессуальный кодекс дополнят новой категорией дел особого производства — о лишении родителей или других опекунов прав при угрозе жизни ребенка или его здоровью.

Соответствующее заявление в суд смогут подавать органы опеки и попечительства или внутренних дел, получившие информацию, что ребенок находится в опасности. Рассматривать заявление будут в максимально короткий срок — 24 часа с момента его получения — на закрытом заседании и в присутствии представителя органа попечительства, прокурора, а также родителя (одного из них) или опекуна и (при необходимости) других заинтересованных лиц и самого ребенка.

При этом в статье 77 Семейного кодекса предлагают сохранить внесудебный порядок изъятия несовершеннолетнего в исключительных случаях: когда есть риск, что ребенок умрет в течение нескольких часов. Действия уполномоченных органов могут оспорить родители или опекуны.