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В Госдуму внесли проект об ограничении досудебного порядка изъятия детей
Порядок изъятия детей из семьи до суда планируют пересмотреть. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:43
андрей клишас
павел крашенинников
госдума рф
общество
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Очень правильный законопроект. А то у некоторых особо ретивых представителей опеки поводом для изъятия могут послужить беспорядок в доме и хлебные крошки на столе...
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РИА Новости
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353
60
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андрей клишас, павел крашенинников, госдума рф, общество

В Госдуму внесли проект об ограничении досудебного порядка изъятия детей

10:21 10.07.2020 (обновлено: 12:43 10.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРебенок
Ребенок
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Порядок изъятия детей из семьи до суда планируют пересмотреть. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству и законодательству.
Авторами инициативы стали сопредседатели рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.
"Необходимо минимизировать вмешательство государства в семейную сферу. Вопросы изъятия детей из семьи должны решаться в судебном порядке, а не в административном. И это должны быть исключительные меры: если происходят какие-то преступления, в таком случае должна действовать правоохранительная система и судебная", — подчеркнул Крашенинников.
По его словам, действующий внесудебный порядок не гарантирует того, что органы опеки и попечительства не будут злоупотреблять своими полномочиями, хотя они и обязаны уведомлять прокурора о необходимости изъять ребенка и в течение семи дней подавать в суд иск о лишении или ограничении прав родителей.
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Согласно новому проекту, вопрос об изъятии несовершеннолетнего из семьи будет решать суд. Для этого Гражданский процессуальный кодекс дополнят новой категорией дел особого производства — о лишении родителей или других опекунов прав при угрозе жизни ребенка или его здоровью.
Соответствующее заявление в суд смогут подавать органы опеки и попечительства или внутренних дел, получившие информацию, что ребенок находится в опасности. Рассматривать заявление будут в максимально короткий срок — 24 часа с момента его получения — на закрытом заседании и в присутствии представителя органа попечительства, прокурора, а также родителя (одного из них) или опекуна и (при необходимости) других заинтересованных лиц и самого ребенка.
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При этом в статье 77 Семейного кодекса предлагают сохранить внесудебный порядок изъятия несовершеннолетнего в исключительных случаях: когда есть риск, что ребенок умрет в течение нескольких часов. Действия уполномоченных органов могут оспорить родители или опекуны.
Кроме того, изменения планируют внести в Федеральный закон "О полиции": поправки определят полномочия органов внутренних дел по обращению в суд об изъятии ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью.
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Андрей КлишасПавел КрашенинниковГосдума РФОбщество
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Очень правильный законопроект. А то у некоторых особо ретивых представителей опеки поводом для изъятия могут послужить беспорядок в доме и хлебные крошки на столе...
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