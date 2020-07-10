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В России число киберпреступлений выросло почти вдвое
Количество IT-преступлений в России за полгода выросло на 91,7%, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T10:19
ирина волк
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
ирина волк, безопасность

В России число киберпреступлений выросло почти вдвое

10:19 10.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Количество IT-преступлений в России за полгода выросло на 91,7%, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк
"Существенным фактором, оказывающим негативное влияние на криминогенную ситуацию в стране, продолжает оставаться рост IT-преступности. За январь-июнь он составил 91,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а удельный вес указанных противоправных деяний в общей структуре преступности достиг 22,3%", - сказала Волк.
Ранее МВД России сообщало, что за первые пять месяцев 2020 года число преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий выросло на 85,1% (в том числе тяжких и особо тяжких – на 123,7%), а удельный вес возрос до 21,7% от общего числа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, почти в 6 раз увеличилось количество преступлений, совершённых с использованием расчётных (пластиковых) карт.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
8 июля, 12:21
Мишустин отметил рост активности киберпреступности
201242
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Ирина ВолкБезопасность
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