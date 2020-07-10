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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574153310.html
В ВОЗ оценили работу российской системы здравоохранения
Система здравоохранения РФ сделала все возможное, чтобы иметь ресурсы для лечения всех людей от коронавируса, заявила в интервью РИА Новости представитель... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:48
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз, общество

В ВОЗ оценили работу российской системы здравоохранения

10:16 10.07.2020 (обновлено: 11:48 10.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрачи в больнице
Врачи в больнице
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врачи в больнице. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Система здравоохранения РФ сделала все возможное, чтобы иметь ресурсы для лечения всех людей от коронавируса, заявила в интервью РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
"С начала эпидемии, когда мы очень мало знали про вирус, российская система здравоохранения сделала абсолютно все возможное, чтобы иметь ресурсы, потенциал для лечения всех людей. Конечно, есть запасники в новых инфекционных больницах, есть хороший опыт", - сказала Вуйнович.
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Она отметила, что до сих пор система здравоохранения России хорошо реагировала на число случаев заболевших коронавирусом.
Говоря о возможности второй волны коронавируса в России, представитель ВОЗ выразила мнение, что российская система здравоохранения к этому готова.
"Мне кажется, российская система готова. Рекомендации всем странами были такие, что будьте наготове в случае обнаружения новых случаев, коечный потенциал надо расширять, надо рассматривать различные сценарии. Надеюсь, что в России это будет так и дальше, как было до сих пор", - резюмировала собеседница агентства.
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Читайте полный текст интервью >>
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Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВОЗОбщество
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