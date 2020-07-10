https://ria.ru/20200710/1574153278.html
В Крыму выявили 16 новых случаев COVID-19
Шестнадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Крыму за минувшие сутки, один из них завозной, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T10:16
2020-07-10T10:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
сергей аксенов (политик)
республика крым
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https://ria.ru/20200629/1573609014.html
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572844266_0:87:2800:1661_1400x0_80_0_0_ea63e87dbf148684981f987b2329313d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, сергей аксенов (политик), республика крым