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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574153278.html
В Крыму выявили 16 новых случаев COVID-19
Шестнадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Крыму за минувшие сутки, один из них завозной, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T10:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
сергей аксенов (политик)
республика крым
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, сергей аксенов (политик), республика крым

В Крыму выявили 16 новых случаев COVID-19

10:16 10.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи скорой помощи
Врачи скорой помощи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи скорой помощи . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Шестнадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Крыму за минувшие сутки, один из них завозной, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Зарегистрировано 16 случаев коронавирусной инфекции. Восемь из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий, два – при скрининге здоровых лиц, пять – при обращении за медицинской помощью и еще один случай завозной из-за рубежа", - написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте".

По его словам, за истекшие сутки обследовано 1940 человек.
Аксенов подчеркнул, что всего на текущий период в республике зарегистрирован 831 случай новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших – 635 человек, из них 14 за последние сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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