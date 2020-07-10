В Крыму выявили 16 новых случаев COVID-19

"Зарегистрировано 16 случаев коронавирусной инфекции. Восемь из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий, два – при скрининге здоровых лиц, пять – при обращении за медицинской помощью и еще один случай завозной из-за рубежа", - написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте".