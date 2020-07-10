В Армении число случаев COVID-19 превысило 30 903

ЕРЕВАН, 10 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 557 и достигло 30 903, еще 11 человек скончались, сообщается в пятницу на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В четверг власти республики сообщали о 30 346 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 535 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
"В Армении подтверждены 30 903 случаев коронавируса. Вылечились 18 709 пациентов. Скончались 546 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находится 11 471 пациент, проведены 131 216 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.