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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574153113.html
В Армении число случаев COVID-19 превысило 30 903
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 557 и достигло 30 903, еще 11 человек скончались, сообщается в... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T10:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
армения
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, армения

В Армении число случаев COVID-19 превысило 30 903

10:13 10.07.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 10 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 557 и достигло 30 903, еще 11 человек скончались, сообщается в пятницу на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В четверг власти республики сообщали о 30 346 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 535 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
"В Армении подтверждены 30 903 случаев коронавируса. Вылечились 18 709 пациентов. Скончались 546 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находится 11 471 пациент, проведены 131 216 тестов.
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участников испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАрмения
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