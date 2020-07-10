В ВОЗ объяснили прирост числа заболеваний COVID-19 в России

"Он (показатель – ред.) должен снижаться. Хороший знак в том смысле, что этот показатель не растет. Надо, чтобы после двух недель он медленно пошел вниз, а он еще не идет. Так что я осторожна, тревоги еще нет, но если в нескольких регионах ежедневный прирост – 20 случаев, и если на протяжении 15 дней то 20 случаев, то 17, то потом опять 20, это значит, что где-то вирус продолжает распространяться. Это как пожар: вы думаете, что сверху его потушили, а он остался внизу", - отметила представитель ВОЗ.