В ВОЗ объяснили прирост числа заболеваний COVID-19 в России

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Суточный прирост зараженных COVID-19 в России не снижается более двух недель, это не является хорошим знаком, рост числа заболеваний продолжается из-за несоблюдения правил самоизоляции, заявила в интервью РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
"В России проживают 145 миллионов человек, и даже если 10% зараженных не будут соблюдать правила – вот откуда и берутся ваши 6 тысяч зараженных в день. Я очень расстроена, потому что ситуация сначала хорошо пошла на спад, а потом опять произошел всплеск. Конечно, эпидемия не находится в этой фазе везде, но даже Москва держится на своих 600 (случаях заражения в день – ред.) более одной недели", - сказала Вуйнович.
По ее словам, то, что прирост числа заболевших держится на одном уровне и не снижается после двух недель, не является хорошим знаком.
"Он (показатель – ред.) должен снижаться. Хороший знак в том смысле, что этот показатель не растет. Надо, чтобы после двух недель он медленно пошел вниз, а он еще не идет. Так что я осторожна, тревоги еще нет, но если в нескольких регионах ежедневный прирост – 20 случаев, и если на протяжении 15 дней то 20 случаев, то 17, то потом опять 20, это значит, что где-то вирус продолжает распространяться. Это как пожар: вы думаете, что сверху его потушили, а он остался внизу", - отметила представитель ВОЗ.
Она выразила уверенность, что главная причина роста заболевших в том, что люди не соблюдают правила.
"Еще есть люди, которые были в контакте с больными и продолжают перемещаться и не самоизолируются. Во многих европейских странах такие люди строго сидели на изоляции", - констатировала собеседница агентства.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
По данным на 10 июля, общее число случаев заражения коронавирусом в России за сутки выросло на 6635, составив 713 936. При этом 25 июня суточный прирост зараженных по стране составлял 7113. Таким образом, за две недели он сократился на 478 случаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.