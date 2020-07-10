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Распространение нового коронавируса
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В ВОЗ объяснили прирост числа заболеваний COVID-19 в России
Суточный прирост зараженных COVID-19 в России не снижается более двух недель, это не является хорошим знаком, рост числа заболеваний продолжается из-за... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:09
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мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз, общество

В ВОЗ объяснили прирост числа заболеваний COVID-19 в России

10:12 10.07.2020 (обновлено: 11:09 10.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи у постели пациента во время обхода в госпитале
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Суточный прирост зараженных COVID-19 в России не снижается более двух недель, это не является хорошим знаком, рост числа заболеваний продолжается из-за несоблюдения правил самоизоляции, заявила в интервью РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
"В России проживают 145 миллионов человек, и даже если 10% зараженных не будут соблюдать правила – вот откуда и берутся ваши 6 тысяч зараженных в день. Я очень расстроена, потому что ситуация сначала хорошо пошла на спад, а потом опять произошел всплеск. Конечно, эпидемия не находится в этой фазе везде, но даже Москва держится на своих 600 (случаях заражения в день – ред.) более одной недели", - сказала Вуйнович.
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По ее словам, то, что прирост числа заболевших держится на одном уровне и не снижается после двух недель, не является хорошим знаком.
"Он (показатель – ред.) должен снижаться. Хороший знак в том смысле, что этот показатель не растет. Надо, чтобы после двух недель он медленно пошел вниз, а он еще не идет. Так что я осторожна, тревоги еще нет, но если в нескольких регионах ежедневный прирост – 20 случаев, и если на протяжении 15 дней то 20 случаев, то 17, то потом опять 20, это значит, что где-то вирус продолжает распространяться. Это как пожар: вы думаете, что сверху его потушили, а он остался внизу", - отметила представитель ВОЗ.
Она выразила уверенность, что главная причина роста заболевших в том, что люди не соблюдают правила.
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"Еще есть люди, которые были в контакте с больными и продолжают перемещаться и не самоизолируются. Во многих европейских странах такие люди строго сидели на изоляции", - констатировала собеседница агентства.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
По данным на 10 июля, общее число случаев заражения коронавирусом в России за сутки выросло на 6635, составив 713 936. При этом 25 июня суточный прирост зараженных по стране составлял 7113. Таким образом, за две недели он сократился на 478 случаев.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Читайте полный текст интервью >>
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Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВОЗОбщество
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