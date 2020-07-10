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Распространение нового коронавируса
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В ВОЗ оценили вероятность второй волны COVID-19 в России
Вторая волна коронавируса может начаться в России хоть завтра, если все расслабятся, заявила в интервью РИА Новости представитель Всемирной организации... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:48
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мелита вуйнович
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353
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мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз, в мире

В ВОЗ оценили вероятность второй волны COVID-19 в России

10:09 10.07.2020 (обновлено: 11:48 10.07.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПрохожие в Москве
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© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вторая волна коронавируса может начаться в России хоть завтра, если все расслабятся, заявила в интервью РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
"Никто не может дать прогноз, потому что на это влияет очень много факторов. Вероятность есть, что это может случиться и завтра, если все расслабятся и начнут собираться по тысяче человек в одном месте в закрытом помещении. Достаточно того, что там будет один инфицированный", - сказала Вуйнович в ответ на вопрос о том, когда можно ожидать вторую волну коронавируса в России.
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При этом, отметила она, если заболевшие и все, кто был в этом помещении, будут сразу обращаться за медицинской помощью, тестироваться и уходить на карантин, тогда это можно будет остановить.
Представитель ВОЗ также подчеркнула, что риск заражения COVID-19 сильно снижается благодаря соблюдению разных гигиенических мер.
"Мы очень часто говорим про маски. Маска сама по себе снижает риск, но чуть-чуть. Однако если и у вас, и у меня есть маска, если мы хорошо моем руки, если мы находимся в помещении с натуральной вентиляцией, риск заражения, даже если одна из нас имеет вирус, гораздо ниже, чем если бы мы сидели на расстоянии 70 сантиметров и так разговаривали полчаса. Тогда если у одной из нас есть вирус, он передался бы и другой. Нужно понимать, что проведение массовых мероприятий возможно, но их надо контролировать, применяя эпидемиологические меры. Лучше перестраховаться, чем снова попасть в новую волну", - добавила Вуйнович.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Читайте полный текст интервью >>
202017
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