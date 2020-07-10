В ВОЗ оценили вероятность второй волны COVID-19 в России

"Мы очень часто говорим про маски. Маска сама по себе снижает риск, но чуть-чуть. Однако если и у вас, и у меня есть маска, если мы хорошо моем руки, если мы находимся в помещении с натуральной вентиляцией, риск заражения, даже если одна из нас имеет вирус, гораздо ниже, чем если бы мы сидели на расстоянии 70 сантиметров и так разговаривали полчаса. Тогда если у одной из нас есть вирус, он передался бы и другой. Нужно понимать, что проведение массовых мероприятий возможно, но их надо контролировать, применяя эпидемиологические меры. Лучше перестраховаться, чем снова попасть в новую волну", - добавила Вуйнович.