В ВОЗ оценили вероятность второй волны COVID-19 в России

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вторая волна коронавируса может начаться в России хоть завтра, если все расслабятся, заявила в интервью РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
"Никто не может дать прогноз, потому что на это влияет очень много факторов. Вероятность есть, что это может случиться и завтра, если все расслабятся и начнут собираться по тысяче человек в одном месте в закрытом помещении. Достаточно того, что там будет один инфицированный", - сказала Вуйнович в ответ на вопрос о том, когда можно ожидать вторую волну коронавируса в России.
При этом, отметила она, если заболевшие и все, кто был в этом помещении, будут сразу обращаться за медицинской помощью, тестироваться и уходить на карантин, тогда это можно будет остановить.
Представитель ВОЗ также подчеркнула, что риск заражения COVID-19 сильно снижается благодаря соблюдению разных гигиенических мер.
"Мы очень часто говорим про маски. Маска сама по себе снижает риск, но чуть-чуть. Однако если и у вас, и у меня есть маска, если мы хорошо моем руки, если мы находимся в помещении с натуральной вентиляцией, риск заражения, даже если одна из нас имеет вирус, гораздо ниже, чем если бы мы сидели на расстоянии 70 сантиметров и так разговаривали полчаса. Тогда если у одной из нас есть вирус, он передался бы и другой. Нужно понимать, что проведение массовых мероприятий возможно, но их надо контролировать, применяя эпидемиологические меры. Лучше перестраховаться, чем снова попасть в новую волну", - добавила Вуйнович.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.