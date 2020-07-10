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Пресс-служба Фургала предупредила об ответственности за участие в митинге
Пресс-служба губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного за организацию убийств, предупредила желающих выйти на митинг в его поддержку о штрафах... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T10:07
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
лдпр
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), лдпр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, хабаровский край, происшествия

Пресс-служба Фургала предупредила об ответственности за участие в митинге

10:07 10.07.2020
3943
© РИА Новости / Следственный комитет РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
ХАБАРОВСК, 10 июл – РИА Новости. Пресс-служба губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного за организацию убийств, предупредила желающих выйти на митинг в его поддержку о штрафах за участие в несанкционированной акции.
"Ваши порывы выйти даже на стихийные митинги и акции протеста по-человечески воодушевляют. Но мы не призываем никого к этому. Не хотим, чтобы кто-то пострадал. Помните, что участие в несанкционированном митинге влечет за собой наложение административного штрафа, обязательные работы или даже административный арест", - говорится в сообщении в аккаунте Фургала в Instagram, который пресс-служба будет использовать как основную площадку для информирования о его деле.
После задержания губернатора многие жители Хабаровского края высказали ему поддержку, в соцсетях запущена акция, собираются подписи под петицией, даже планировался митинг. Но мэрия заявила, что даже при поступлении заявки его не согласуют, так как из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия.
Фургала задержали в четверг сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Главу региона отправили в Москву, где и будет решаться вопрос об аресте. Фургал представляет ЛДПР и возглавил регион в 2018 году.
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
04:43
Пресс-служба Фургала не знает, есть ли у него адвокат
1871022
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)ЛДПРФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваХабаровский крайПроисшествия
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