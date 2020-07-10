Пресс-служба Фургала предупредила об ответственности за участие в митинге

ХАБАРОВСК, 10 июл – РИА Новости. Пресс-служба губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного за организацию убийств, предупредила желающих выйти на митинг в его поддержку о штрафах за участие в несанкционированной акции.
"Ваши порывы выйти даже на стихийные митинги и акции протеста по-человечески воодушевляют. Но мы не призываем никого к этому. Не хотим, чтобы кто-то пострадал. Помните, что участие в несанкционированном митинге влечет за собой наложение административного штрафа, обязательные работы или даже административный арест", - говорится в сообщении в аккаунте Фургала в Instagram, который пресс-служба будет использовать как основную площадку для информирования о его деле.
После задержания губернатора многие жители Хабаровского края высказали ему поддержку, в соцсетях запущена акция, собираются подписи под петицией, даже планировался митинг. Но мэрия заявила, что даже при поступлении заявки его не согласуют, так как из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия.