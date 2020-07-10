Пресс-служба Фургала предупредила об ответственности за участие в митинге

"Ваши порывы выйти даже на стихийные митинги и акции протеста по-человечески воодушевляют. Но мы не призываем никого к этому. Не хотим, чтобы кто-то пострадал. Помните, что участие в несанкционированном митинге влечет за собой наложение административного штрафа, обязательные работы или даже административный арест", - говорится в сообщении в аккаунте Фургала в Instagram, который пресс-служба будет использовать как основную площадку для информирования о его деле.