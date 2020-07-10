https://ria.ru/20200710/1574152788.html
Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один
Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T10:08
2020-07-10T11:45
убийство ветерана в башкирии
республика башкортостан
происшествия
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https://ria.ru/20200710/1574146854.html
2
республика башкортостан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1400x0_80_0_0_91acebd0190fc9793771d2cf96518027.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
убийство ветерана в башкирии, республика башкортостан, происшествия