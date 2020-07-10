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Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один
Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T11:45
убийство ветерана в башкирии
республика башкортостан
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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убийство ветерана в башкирии, республика башкортостан, происшествия

Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

10:08 10.07.2020 (обновлено: 11:45 10.07.2020)
45659
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работа УМВД России. Архивное фото
УФА, 10 июл — РИА Новости. Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
Ранее башкирский Следком сообщал, что тело столетнего ветерана Великой Отечественной войны нашли в его частном доме в деревне Леуза Кигинского района. Сообщалось, что на ветерана было совершено разбойное нападение. На месте работают криминалисты следственных органов, полицейские. Также на место происшествия выехал министр МВД по Башкирии Роман Деев.

"Известно, что ветеран проживал в доме один, это было его желание, он мог самостоятельно себя обслуживать. У него есть дочери, они пожилые, живут в Челябинской области, приезжали к нему, помогали", — рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.

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Убийство ветерана в БашкирииРеспублика БашкортостанПроисшествия
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