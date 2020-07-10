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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574152492.html
В ЛНР число случаев COVID-19 достигло 555
Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 555, сообщили журналистам в пятницу в... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T10:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
минздрав лнр
луганская народная республика
воз
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луганская народная республика
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
коронавирус covid-19, минздрав лнр, луганская народная республика, воз

В ЛНР число случаев COVID-19 достигло 555

10:04 10.07.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи на контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская"
Машина скорой помощи на контрольно-пропускном пункте Станица Луганская
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи на контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская". Архивное фото
ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 555, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе минздрава ЛНР.
По последним обнародованным данным минздрава ЛНР, на 9 июля в республике был выявлен 551 заболевший с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти 13 человек, у которых был выявлен коронавирус.
"Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 10 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 555", - сообщил представитель пресс-службы.
По его словам, выписаны "с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус" в общей сложности 479 человек.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Минздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВОЗ
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