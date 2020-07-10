В ЛНР число случаев COVID-19 достигло 555

ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 555, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе минздрава ЛНР.
По последним обнародованным данным минздрава ЛНР, на 9 июля в республике был выявлен 551 заболевший с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти 13 человек, у которых был выявлен коронавирус.
"Всего по состоянию на 9.00 (совпадает с мск) 10 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской народной республики – 555", - сообщил представитель пресс-службы.
По его словам, выписаны "с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус" в общей сложности 479 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.