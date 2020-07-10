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В Филатовской больнице лечатся более 380 пациентов с COVID
Более 900 пациентов, в том числе 388 с подтвержденным коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T10:01
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валерий вечорко
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РИА Новости
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валерий вечорко, коронавирус в россии, москва

В Филатовской больнице лечатся более 380 пациентов с COVID

10:01 10.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Более 900 пациентов, в том числе 388 с подтвержденным коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.

"Сводка на утро 10.07.20. Всего на лечении – 968. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии – 931, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID – 388. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID у беременных и родильниц – восемь. В ОРИТ – 145. На ИВЛ – 44", - написал он в Facebook.

Вечорко также сообщил, что за сутки выписаны 106 человек, поступило 80.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участников испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
05:04Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоКоронавирус в РоссииМосква
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