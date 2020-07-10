В Филатовской больнице лечатся более 380 пациентов с COVID

"Сводка на утро 10.07.20. Всего на лечении – 968. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии – 931, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID – 388. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID у беременных и родильниц – восемь. В ОРИТ – 145. На ИВЛ – 44", - написал он в Facebook.