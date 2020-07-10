https://ria.ru/20200710/1574152192.html
Первый запуск китайской ракеты-носителя "Куайчжоу-11" закончился неудачей
Неполадки, возникшие при первом запуске китайской твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-11", привели к аварии, миссия признана неудачной, сообщает... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T09:59
2020-07-10T09:59
ганьсу
космос - риа наука
китай
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ганьсу, космос - риа наука, китай