На Байконур направили медиков и оборудование для борьбы с COVID-19

"Специальным бортом госкорпорации "Роскосмос" направлены 14 специалистов агентства, которые привезут с собой четыре аппарата ИВЛ, 10 дополнительных кроватей, передвижной рентгеновский аппарат, 10 концентраторов кислорода, 10 медицинских мониторов, 6 тысяч комплектов СИЗ", - говорится в сообщении.

В "Роскосмосе" напомнили, что 27 июня на Байконур уже прибыл сводный медицинский отряд ФМБА России из пяти специалистов. С ними были доставлены пять аппаратов ИВЛ, 2 тысячи комплектов СИЗ и дополнительные лекарственные препараты.