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На Байконур направили медиков и оборудование для борьбы с COVID-19
Самолет со специалистами Федерального медико-биологического агентства, дополнительными кроватями и медицинским оборудованием отправлен на Байконур для борьбы с... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T09:59
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир романов, роскосмос, байконур (город), общество

На Байконур направили медиков и оборудование для борьбы с COVID-19

09:59 10.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Медицинские работники. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Самолет со специалистами Федерального медико-биологического агентства, дополнительными кроватями и медицинским оборудованием отправлен на Байконур для борьбы с коронавирусом, сообщает в пятницу "Роскосмос".
"Специальным бортом госкорпорации "Роскосмос" направлены 14 специалистов агентства, которые привезут с собой четыре аппарата ИВЛ, 10 дополнительных кроватей, передвижной рентгеновский аппарат, 10 концентраторов кислорода, 10 медицинских мониторов, 6 тысяч комплектов СИЗ", - говорится в сообщении.
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На борту находятся заместитель руководителя ФМБА России Владимир Романов и начальник управления здравоохранения и промышленной медицины агентства Михаил Ратманов.
При этом в "Роскосмосе" уверяют, что по состоянию на 10 июля "на космодроме Байконур нет зарегистрированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19". По информации госкорпорации, в самом городе Байконур зарегистрировано 113 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В "Роскосмосе" напомнили, что 27 июня на Байконур уже прибыл сводный медицинский отряд ФМБА России из пяти специалистов. С ними были доставлены пять аппаратов ИВЛ, 2 тысячи комплектов СИЗ и дополнительные лекарственные препараты.
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