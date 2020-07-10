На Байконур направили медиков и оборудование для борьбы с COVID-19

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Самолет со специалистами Федерального медико-биологического агентства, дополнительными кроватями и медицинским оборудованием отправлен на Байконур для борьбы с коронавирусом, сообщает в пятницу "Роскосмос".
"Специальным бортом госкорпорации "Роскосмос" направлены 14 специалистов агентства, которые привезут с собой четыре аппарата ИВЛ, 10 дополнительных кроватей, передвижной рентгеновский аппарат, 10 концентраторов кислорода, 10 медицинских мониторов, 6 тысяч комплектов СИЗ", - говорится в сообщении.
На борту находятся заместитель руководителя ФМБА России Владимир Романов и начальник управления здравоохранения и промышленной медицины агентства Михаил Ратманов.
При этом в "Роскосмосе" уверяют, что по состоянию на 10 июля "на космодроме Байконур нет зарегистрированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19". По информации госкорпорации, в самом городе Байконур зарегистрировано 113 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В "Роскосмосе" напомнили, что 27 июня на Байконур уже прибыл сводный медицинский отряд ФМБА России из пяти специалистов. С ними были доставлены пять аппаратов ИВЛ, 2 тысячи комплектов СИЗ и дополнительные лекарственные препараты.