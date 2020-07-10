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Власти опровергли информацию о взрыве в Тегеране
Местные власти опровергли информацию о том, что в западной части провинции Тегеран в Иране произошел взрыв, сообщает гостелерадиокомпания IRIB. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T09:46
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тегеран (город), иран, израиль, в мире

Власти опровергли информацию о взрыве в Тегеране

09:46 10.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на один из кварталов Тегерана
Вид на один из кварталов Тегерана
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вид на один из кварталов Тегерана. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Местные власти опровергли информацию о том, что в западной части провинции Тегеран в Иране произошел взрыв, сообщает гостелерадиокомпания IRIB.
Ранее сообщалось, что взрыв был слышен на западе иранской провинции Тегеран. Телерадиокомпания со ссылкой на данные соцсетей также отмечала, что в городе Кодс провинции Тегеран произошло отключение электричества
"Никакой взрыв не произошел в городе Кодс или даже в Гермдерре (город на севере страны – ред.)", - заявил глава области Кодс, добавив, что причиной отключения электричества стали неполадки у одной из местных больниц, оно длилось пять минут.
Ранее в Иране произошла серия странных происшествий, среди которых яркая вспышка вследствие взрыва неподалеку от военных объектов в восточной части Тегерана. По официальной версии - 26 июня взорвался баллон с техническим газом.
Президент РФ Владимир Путин
1 июля, 14:52Война в Сирии
Путин готов приехать в Тегеран
Кроме того, неделю назад иранские ядерщики и власти сообщили о происшествии и пожаре на заводе по обогащению урана в Натанзе. Официальная причина по соображениям безопасности пока не называлась, однако СМИ писали, что это могла быть диверсия Израиля.
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Тегеран (город)ИранИзраильВ мире
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