Власти опровергли информацию о взрыве в Тегеране

Ранее сообщалось, что взрыв был слышен на западе иранской провинции Тегеран. Телерадиокомпания со ссылкой на данные соцсетей также отмечала, что в городе Кодс провинции Тегеран произошло отключение электричества
"Никакой взрыв не произошел в городе Кодс или даже в Гермдерре (город на севере страны – ред.)", - заявил глава области Кодс, добавив, что причиной отключения электричества стали неполадки у одной из местных больниц, оно длилось пять минут.
Ранее в Иране произошла серия странных происшествий, среди которых яркая вспышка вследствие взрыва неподалеку от военных объектов в восточной части Тегерана. По официальной версии - 26 июня взорвался баллон с техническим газом.
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Кроме того, неделю назад иранские ядерщики и власти сообщили о происшествии и пожаре на заводе по обогащению урана в Натанзе. Официальная причина по соображениям безопасности пока не называлась, однако СМИ писали, что это могла быть диверсия Израиля.