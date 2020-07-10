Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200710/1574151629.html
Путин направил приветствие участникам форума "Таврида"
Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам и организаторам форума "Таврида", назвал его "яркой приметой крымского лета" и настоящей творческой... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T10:33
культура
таврида (форум)
владимир путин
республика крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569855461_0:164:2985:1843_1400x0_80_0_0_785d173d9f68a261295fc9fc9a3f3b88.jpg
https://ria.ru/20200603/1572410981.html
https://ria.ru/20200529/1572180850.html
https://ria.ru/20200519/1571664140.html
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569855461_0:164:2985:1843_1400x0_80_0_0_785d173d9f68a261295fc9fc9a3f3b88.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569855461_128:0:2859:2048_1400x0_80_0_0_97c63cae203d569df159adc38f1605af.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569855461_469:0:2517:2048_1400x0_80_0_0_a596dcf50d114d157b380b9b7c77d6d9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
таврида (форум), владимир путин, республика крым, общество

Путин направил приветствие участникам форума "Таврида"

09:45 10.07.2020 (обновлено: 10:33 10.07.2020)
514
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам и организаторам форума "Таврида", назвал его "яркой приметой крымского лета" и настоящей творческой мастерской для одаренной инициативной молодежи, соответствующее поздравление опубликовано в пятницу на сайте Кремля.
Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" начал работу в Крыму, он будет проходить с учетом всех мер безопасности и станет первым офлайн-форумом, который стартует в России после преодоления пика пандемии коронавируса. Церемония открытия форума проходит в пятницу в формате театрализованного шоу "Крым – место силы и вдохновения".
Эмблема на фестивале творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
3 июня, 15:39Культура
"Таврида" поможет осуществить более 150 творческих онлайн-проектов
"За прошедшее время ваш форум обрел и укрепил свои традиции, стал яркой приметой крымского лета и настоящей творческой мастерской для одаренной, инициативной молодежи, способной воплощать смелые, содержательные идеи в реальные дела и начинания", - отметил президент.
Глава государства отметил, что не все желающие смогли приехать из-за пандемии, однако, уверен он, для их таланта и созидательной энергии нет преград.
"Даже в дистанционном формате вы сумеете принять самое активное участие в различных мероприятиях, круглых столах и мастер-классах, обсудить с известными деятелями отечественной культуры и искусства волнующие вас проблемы", - добавил Путин.
Он выразил надежду, что форум пройдет успешно, будет содействовать профессиональному становлению молодых людей, поможет обрести новых единомышленников.
Мастер-класс Поп-арт на джинсовой куртке. Проводит Александр Казаков
29 мая, 16:08Культура
"Таврида" проведет мастер-классы в регионах России для детей-сирот
"И конечно, хочу особо отметить вашу волонтерскую деятельность в последние месяцы и дни, когда ваши усилия были, без всякого преувеличения, неоценимы", - заключил президент.
В рамках "Тавриды" запланировано проведение десяти творческих "антишкол", они будут проходить с июля по октябрь. Часть мероприятий пройдет в онлайн-режиме на специальной платформе. Первая антишкола пройдет 10-15 июля. В ней примут участие порядка ста человек – молодые представители сферы культуры, которые на протяжении нескольких месяцев были активно вовлечены в работу движения "Мы вместе", запущенного в период пандемии коронавируса для помощи нуждающимся.
Следующая антишкола форума стартует 18 июля, ее участниками станут 150 молодых музыкантов, вокалистов, битмейкеров и саунд-продюсеров.
Участники форума молодых деятелей культуры и искусств Таврида
19 мая, 12:00Культура
Форум "Таврида" пройдет в новом формате из-за пандемии COVID-19
901013
Обсудить 0
КультураТаврида (форум)Владимир ПутинРеспублика КрымОбщество
Рекомендуем
Беременная девушка
Акушер-гинеколог рассказала о правилах загара для беременных
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с "Северным потоком — 2"
Инспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя
ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Российские рубли
В России предложили провести деноминацию рубля
Вид на один из кварталов Тегерана
Власти опровергли информацию о взрыве в Тегеране
Актриса Елизавета Арзамасова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Звезда "Папиных дочек" ответила на критику ее отношений с Авербухом
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области
Масочный режим на улицах в Москве отменяют с 13 июля
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Пресс-служба Фургала предупредила об ответственности за участие в митинге
Мила Кузнецова — рекордсменка Украины в номинации Самая большая женская натуральная грудь
На Украине определили обладательницу самого большого бюста
Крым
Экс-депутат Рады рассказал о новом "гвозде в невозврат" Крыма на Украину
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Депутаты ЛДПР Тюменской облдумы готовы сдать мандаты из-за дела Фургала
Денис Ефимов
"Сядет вместе с ним": сибиряк сдал в полицию вора и заработал уголовку
Погребение лошадей
Ученые нашли самые древние свидетельства всадничества в бронзовом веке
Сотрудник полиции
В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:59МИД рассказал о предложениях России по решению проблем в отношениях с США
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова высмеяла слова Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
22:00Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии
21:54Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
21:45В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг
21:44Из Святой Софии впервые с 1934 года прозвучал призыв на намаз
21:37"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
21:35Пушков высмеял идею сына Бжезинского принять Украину и Грузию в НАТО
21:30Во Франции число жертв коронавируса превысило 30 тысяч человек
Лента новостейМолния