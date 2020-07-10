Путин направил приветствие участникам форума "Таврида"

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин в поздравлении участникам и организаторам форума "Таврида", назвал его "яркой приметой крымского лета" и настоящей творческой мастерской для одаренной инициативной молодежи, соответствующее поздравление опубликовано в пятницу на сайте Кремля.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" начал работу в Крыму, он будет проходить с учетом всех мер безопасности и станет первым офлайн-форумом, который стартует в России после преодоления пика пандемии коронавируса. Церемония открытия форума проходит в пятницу в формате театрализованного шоу "Крым – место силы и вдохновения".

"За прошедшее время ваш форум обрел и укрепил свои традиции, стал яркой приметой крымского лета и настоящей творческой мастерской для одаренной, инициативной молодежи, способной воплощать смелые, содержательные идеи в реальные дела и начинания", - отметил президент.

Глава государства отметил, что не все желающие смогли приехать из-за пандемии, однако, уверен он, для их таланта и созидательной энергии нет преград.

"Даже в дистанционном формате вы сумеете принять самое активное участие в различных мероприятиях, круглых столах и мастер-классах, обсудить с известными деятелями отечественной культуры и искусства волнующие вас проблемы", - добавил Путин.

Он выразил надежду, что форум пройдет успешно, будет содействовать профессиональному становлению молодых людей, поможет обрести новых единомышленников.

"И конечно, хочу особо отметить вашу волонтерскую деятельность в последние месяцы и дни, когда ваши усилия были, без всякого преувеличения, неоценимы", - заключил президент.

В рамках "Тавриды" запланировано проведение десяти творческих "антишкол", они будут проходить с июля по октябрь. Часть мероприятий пройдет в онлайн-режиме на специальной платформе. Первая антишкола пройдет 10-15 июля. В ней примут участие порядка ста человек – молодые представители сферы культуры, которые на протяжении нескольких месяцев были активно вовлечены в работу движения "Мы вместе", запущенного в период пандемии коронавируса для помощи нуждающимся.