В Тамбовской области рассказали о новых случаях COVID-19

ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Мальчик и девочка школьного возраста оказались среди 43 жителей Мальчик и девочка школьного возраста оказались среди 43 жителей Тамбовской области , у которых за последние сутки подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщила администрация региона.

За сутки в регионе подтверждено 43 новых случая COVID-19.

"Из них: 14 мужчин, 27 женщин, 2 детей (мальчик и девочка 12 лет). Возраст взрослых от 21 до 82 лет. Прибывших из других регионов нет, 43 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 5157, из них 1823 без клинических проявлений.

Выздоровели 3814 пациентов, в том числе 1776 выписаны из стационара, 2038 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 26 человек.

На госпитализации в настоящий момент находятся 375 человек, из них диагноз "пневмония" у 264 человек.

На карантине на дому под медицинским наблюдением находится 2791 пациент, из них подтверждённых случаев коронавируса - 942.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.