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Распространение нового коронавируса
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В Тамбовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Мальчик и девочка школьного возраста оказались среди 43 жителей Тамбовской области, у которых за последние сутки подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщила РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T09:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тамбовская область
общество
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тамбовская область, общество

В Тамбовской области рассказали о новых случаях COVID-19

09:39 10.07.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Машина скорой помощи . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Мальчик и девочка школьного возраста оказались среди 43 жителей Тамбовской области, у которых за последние сутки подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтверждено 43 новых случая COVID-19.
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"Из них: 14 мужчин, 27 женщин, 2 детей (мальчик и девочка 12 лет). Возраст взрослых от 21 до 82 лет. Прибывших из других регионов нет, 43 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 5157, из них 1823 без клинических проявлений.
Выздоровели 3814 пациентов, в том числе 1776 выписаны из стационара, 2038 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 26 человек.
На госпитализации в настоящий момент находятся 375 человек, из них диагноз "пневмония" у 264 человек.
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На карантине на дому под медицинским наблюдением находится 2791 пациент, из них подтверждённых случаев коронавируса - 942.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тамбовская областьОбщество
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