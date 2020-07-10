В Приангарье продлили режим самоизоляции

"Теперь требования по изоляции и медицинскому наблюдению за работниками таких предприятий не распространяются на лиц, ранее перенесших COVID-19 и имеющих соответствующий иммунный статус. То есть, если на работу в Иркутскую область прибывает сотрудник, ранее уже перенесший болезнь, он не отправится на двухнедельную самоизоляцию, а приступит к обязанностям в обычном режиме – с соблюдением всех мер безопасности", - сообщает пресс-служба.