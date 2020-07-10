В Приангарье продлили режим самоизоляции

КРАСНОЯРСК, 10 июл - РИА Новости. Власти продлили до 26 июля режим самоизоляции на территории Иркутской области, введенный из-за коронавирусной инфекции, при этом внесли изменения для работающих вахтовым методом - переболевшим COVID-19 не придется соблюдать двухнедельный карантин, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Внесены изменения в указ губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг. Согласно документу, режим самоизоляции в Приангарье продлен до 26 июля", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что также сделаны дополнения в правила поведения при введении режима повышенной готовности. Они касаются предприятий с вахтовым или сезонным методами работы.
"Теперь требования по изоляции и медицинскому наблюдению за работниками таких предприятий не распространяются на лиц, ранее перенесших COVID-19 и имеющих соответствующий иммунный статус. То есть, если на работу в Иркутскую область прибывает сотрудник, ранее уже перенесший болезнь, он не отправится на двухнедельную самоизоляцию, а приступит к обязанностям в обычном режиме – с соблюдением всех мер безопасности", - сообщает пресс-служба.
При этом у работника должен быть подтверждающий документ, например, выписка из медкарты стационарного больного, справка организации, в которой гражданин проходил лечение в амбулаторных условиях, выписка из медицинской карты, положительный результат тестирования на наличие антител к коронавирусу.
По данным властей, в Приангарье с начала распространения коронавирусной инфекции зарегистрировано почти 10 тысяч случаев заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.