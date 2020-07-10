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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574151373.html
В Приангарье продлили режим самоизоляции
Власти продлили до 26 июля режим самоизоляции на территории Иркутской области, введенный из-за коронавирусной инфекции, при этом внесли изменения для работающих РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T09:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
иркутская область
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, иркутская область

В Приангарье продлили режим самоизоляции

09:35 10.07.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкМедицинский работник измеряет температуру у мужчины перед сдачей анализа на антитела к коронавирусу COVID-19
Медицинский работник измеряет температуру у мужчины перед сдачей анализа на антитела к коронавирусу COVID-19
© РИА Новости
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Медицинский работник измеряет температуру у мужчины перед сдачей анализа на антитела к коронавирусу COVID-19 . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 10 июл - РИА Новости. Власти продлили до 26 июля режим самоизоляции на территории Иркутской области, введенный из-за коронавирусной инфекции, при этом внесли изменения для работающих вахтовым методом - переболевшим COVID-19 не придется соблюдать двухнедельный карантин, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Внесены изменения в указ губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг. Согласно документу, режим самоизоляции в Приангарье продлен до 26 июля", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что также сделаны дополнения в правила поведения при введении режима повышенной готовности. Они касаются предприятий с вахтовым или сезонным методами работы.
"Теперь требования по изоляции и медицинскому наблюдению за работниками таких предприятий не распространяются на лиц, ранее перенесших COVID-19 и имеющих соответствующий иммунный статус. То есть, если на работу в Иркутскую область прибывает сотрудник, ранее уже перенесший болезнь, он не отправится на двухнедельную самоизоляцию, а приступит к обязанностям в обычном режиме – с соблюдением всех мер безопасности", - сообщает пресс-служба.
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При этом у работника должен быть подтверждающий документ, например, выписка из медкарты стационарного больного, справка организации, в которой гражданин проходил лечение в амбулаторных условиях, выписка из медицинской карты, положительный результат тестирования на наличие антител к коронавирусу.
По данным властей, в Приангарье с начала распространения коронавирусной инфекции зарегистрировано почти 10 тысяч случаев заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииИркутская область
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