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В Афганистане у 28 грузинских военных подтвердился коронавирус
Коронавирус подтвердился у 28 грузинских военнослужащих, участвующих в операции НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане, сообщает министерство обороны... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T09:31
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353
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коронавирус covid-19, гори, нато, афганистан, грузия

В Афганистане у 28 грузинских военных подтвердился коронавирус

09:31 10.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в госпитале COVID-19. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 10 июл - РИА Новости. Коронавирус подтвердился у 28 грузинских военнослужащих, участвующих в операции НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане, сообщает министерство обороны Грузии.
"В результате тестирования коронавирус выявлен у 28 военнослужащих оборонных сил Грузии из контингента, находящегося в Афганистане по ротации в операции НАТО "Решительная поддержка". Они были доставлены в Грузию несколькими неделями ранее до установленных ротацией сроков при помощи специального рейса военным воздушным самолетом Германии", - сообщает пресс-служба МО.
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Отмечается, что состояние здоровья военных удовлетворительное, источник инфицирования связан с местным персоналом в Афганистане. До возвращения в Грузию военные были перемещены в специальные изолированные пространства, следовательно, риск заражения остальных военнослужащих минимален, добавляют в военном ведомстве. Прибывшие военнослужащие пройдут лечение в военном госпитале Гори.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГориНАТОАфганистанГрузия
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