В Афганистане у 28 грузинских военных подтвердился коронавирус

"В результате тестирования коронавирус выявлен у 28 военнослужащих оборонных сил Грузии из контингента, находящегося в Афганистане по ротации в операции НАТО "Решительная поддержка". Они были доставлены в Грузию несколькими неделями ранее до установленных ротацией сроков при помощи специального рейса военным воздушным самолетом Германии", - сообщает пресс-служба МО.