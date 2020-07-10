В Афганистане у 28 грузинских военных подтвердился коронавирус

ТБИЛИСИ, 10 июл - РИА Новости. Коронавирус подтвердился у 28 грузинских военнослужащих, участвующих в операции НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане, сообщает министерство обороны Грузии.
"В результате тестирования коронавирус выявлен у 28 военнослужащих оборонных сил Грузии из контингента, находящегося в Афганистане по ротации в операции НАТО "Решительная поддержка". Они были доставлены в Грузию несколькими неделями ранее до установленных ротацией сроков при помощи специального рейса военным воздушным самолетом Германии", - сообщает пресс-служба МО.
Отмечается, что состояние здоровья военных удовлетворительное, источник инфицирования связан с местным персоналом в Афганистане. До возвращения в Грузию военные были перемещены в специальные изолированные пространства, следовательно, риск заражения остальных военнослужащих минимален, добавляют в военном ведомстве. Прибывшие военнослужащие пройдут лечение в военном госпитале Гори.
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