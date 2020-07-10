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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574150949.html
В Грузии число случаев COVID-19 достигло 973
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на пять и достигло 973, выздоровели еще два человека, сообщается на специальном... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T09:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
афганистан
грузия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, афганистан, грузия

В Грузии число случаев COVID-19 достигло 973

09:29 10.07.2020
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© Sputnik / СтрингерВид на Тбилиси
Вид на Тбилиси
© Sputnik / Стрингер
Вид на Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 10 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на пять и достигло 973, выздоровели еще два человека, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число выявленных случаев инфицирования - 973, выздоровели 846 человек, смертельных случаев - 15", - говорится в сообщении.
В режиме карантина находится 4851 человек, под наблюдением в стационарах - 231 пациент. Прибывших из зарубежных стран для лечения граждан Грузии стало на 28 больше, все они военнослужащие, участники миссии НАТО в Афганистане.
Врач проводит ежедневный обход-осмотр участников испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАфганистанГрузия
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