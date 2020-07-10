СК завершил расследование хищения около 500 алмазов у "Алросы"

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудницы филиала акционерной компании "АЛРОСА" "ЕСО "Алроса" Елены Канунниковой, гражданина Грузии Владимира Табидзе, а также Владимира Гординского и Евгения Богомолова", - сообщила Петренко. Они обвиняются в краже организованной преступной группой в особо крупном размере (максимальная санкция - 10 лет лишения свободы) и незаконном обороте природных драгоценных камней (максимальная санкция - 7 лет лишения свободы).

Как указывает Петренко, у фигурантов изъяли 480 алмазов общей массой около 2000 карат и пять бриллиантов на общую сумму более 300 миллионов рублей. Также изъяты и арестованы денежные средства в разной валюте, ювелирные изделия, ценности, движимое и недвижимое имущество на общую сумму около 320 миллионов рублей.