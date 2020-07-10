СК завершил расследование хищения около 500 алмазов у "Алросы"

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела о хищениях и незаконном сбыте около 500 высококачественных алмазов у компании "Алроса", сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По данным следствия, в 2016-2019 годах участники преступной группы систематически похищали в акционерной компании "Алроса", а затем незаконно сбывали высококачественное алмазное сырье. При попытке хищения в июне 2019 года очередной партии алмазов стоимостью более 22 миллионов рублей участников группы задержали с поличным, отмечает СК. Экспертизы установили, что обвиняемые причинили ущерб "Алросе" более чем на 700 миллионов рублей, заявляет следствие.
"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудницы филиала акционерной компании "АЛРОСА" "ЕСО "Алроса" Елены Канунниковой, гражданина Грузии Владимира Табидзе, а также Владимира Гординского и Евгения Богомолова", - сообщила Петренко. Они обвиняются в краже организованной преступной группой в особо крупном размере (максимальная санкция - 10 лет лишения свободы) и незаконном обороте природных драгоценных камней (максимальная санкция - 7 лет лишения свободы).
Как указывает Петренко, у фигурантов изъяли 480 алмазов общей массой около 2000 карат и пять бриллиантов на общую сумму более 300 миллионов рублей. Также изъяты и арестованы денежные средства в разной валюте, ювелирные изделия, ценности, движимое и недвижимое имущество на общую сумму около 320 миллионов рублей.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - уточняется в сообщении.
"Алроса" - крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 26% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений.