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Среди новых больных COVID-19 в Саратовской области оказались шесть детей
Среди 92 новых выявленных жителей Саратовской области, заразившихся коронавирусом, есть шесть детей, общее число зараженных этой инфекцией увеличилось в регионе РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T09:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
саратовская область
саратов
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус в россии, саратовская область, саратов

Среди новых больных COVID-19 в Саратовской области оказались шесть детей

09:25 10.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы. Архивное фото
САРАТОВ, 10 июл - РИА Новости. Среди 92 новых выявленных жителей Саратовской области, заразившихся коронавирусом, есть шесть детей, общее число зараженных этой инфекцией увеличилось в регионе до 7417, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
"В регионе зарегистрировано 92 лабораторно подтвержденных новых случая инфицирования коронавирусом… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет – три, 15-17 лет – три, 20-29 лет – два, 30-39 лет – 12, 40-49 лет – 11, 50-59 лет – 22, старше 60 – 39. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что 12 новых случаев выявили в Саратове, по 13 - в Балаковском и Энгельсском районах, семь - в Дергачевском, по шесть - в Аркадакском и Пугачевском, пять - в Ивантеевском, четыре в Татищевском (включая ЗАТО поселок Светлый), по три - в Вольском, Ершовском, Краснокутском и Ртищевском, по два - в Новоузенском, Петровском и Самойловском, по одному - еще в восьми районах области.
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"Среди заболевших 34 контактных лица, 57 - с неустановленным источником заражения, один прибывший с другой территории с признаками ОРВИ. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 67, с признаками ОРВИ - 11, с бессимптомным течением — 14", - отмечается в сообщении.
В штабе добавили, что общее количество заразившихся коронавирусом в области возросло до 7417 человек, из них 4116 выздоровели, в том числе 72 за последние сутки. В целом в регионе проведено 200 392 лабораторных исследования на коронавирус, из них 4485 за последние сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииСаратовская областьСаратов
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