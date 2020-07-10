Среди новых больных COVID-19 в Саратовской области оказались шесть детей

"В регионе зарегистрировано 92 лабораторно подтвержденных новых случая инфицирования коронавирусом… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет – три, 15-17 лет – три, 20-29 лет – два, 30-39 лет – 12, 40-49 лет – 11, 50-59 лет – 22, старше 60 – 39. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.

"Среди заболевших 34 контактных лица, 57 - с неустановленным источником заражения, один прибывший с другой территории с признаками ОРВИ. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 67, с признаками ОРВИ - 11, с бессимптомным течением — 14", - отмечается в сообщении.

В штабе добавили, что общее количество заразившихся коронавирусом в области возросло до 7417 человек, из них 4116 выздоровели, в том числе 72 за последние сутки. В целом в регионе проведено 200 392 лабораторных исследования на коронавирус, из них 4485 за последние сутки.