Среди новых больных COVID-19 в Саратовской области оказались шесть детей

САРАТОВ, 10 июл - РИА Новости. Среди 92 новых выявленных жителей Саратовской области, заразившихся коронавирусом, есть шесть детей, общее число зараженных этой инфекцией увеличилось в регионе до 7417, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
"В регионе зарегистрировано 92 лабораторно подтвержденных новых случая инфицирования коронавирусом… Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет – три, 15-17 лет – три, 20-29 лет – два, 30-39 лет – 12, 40-49 лет – 11, 50-59 лет – 22, старше 60 – 39. Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что 12 новых случаев выявили в Саратове, по 13 - в Балаковском и Энгельсском районах, семь - в Дергачевском, по шесть - в Аркадакском и Пугачевском, пять - в Ивантеевском, четыре в Татищевском (включая ЗАТО поселок Светлый), по три - в Вольском, Ершовском, Краснокутском и Ртищевском, по два - в Новоузенском, Петровском и Самойловском, по одному - еще в восьми районах области.
"Среди заболевших 34 контактных лица, 57 - с неустановленным источником заражения, один прибывший с другой территории с признаками ОРВИ. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 67, с признаками ОРВИ - 11, с бессимптомным течением — 14", - отмечается в сообщении.
В штабе добавили, что общее количество заразившихся коронавирусом в области возросло до 7417 человек, из них 4116 выздоровели, в том числе 72 за последние сутки. В целом в регионе проведено 200 392 лабораторных исследования на коронавирус, из них 4485 за последние сутки.
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