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Жвачкин после скандала с моргом назначил нового главу томского депздрава
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил начальником департамента здравоохранения Сергея Дмитриева, который ранее был заместителем главы ведомства,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T12:45
сергей жвачкин
сибирский государственный медицинский университет
красноярский край
томск
томская область
происшествия
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красноярский край
томск
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сергей жвачкин, сибирский государственный медицинский университет, красноярский край, томск, томская область, происшествия

Жвачкин после скандала с моргом назначил нового главу томского депздрава

09:20 10.07.2020 (обновлено: 12:45 10.07.2020)
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© Фото предоставлено пресс-службой Конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес"Сергей Жвачкин
Сергей Жвачкин
© Фото предоставлено пресс-службой Конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес"
Сергей Жвачкин. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 10 июл — РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил начальником департамента здравоохранения Сергея Дмитриева, который ранее был заместителем главы ведомства, сообщает областная администрация.

"Государство, федеральная и региональная власть делают очень много для развития здравоохранения. Национальные проекты, развернутая борьба с пандемией придали новый импульс этой деятельности. Однако нельзя не признать, что проблем в работе системы здравоохранения региона еще много. Рассчитываю, что новому руководителю хватит опыта, здоровья и энергии, чтобы вместе с командой менять ситуацию к лучшему", — заявил глава региона.

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Прежнего руководителя департамента Александра Холопова губернатор уволил накануне, после того как в Сети появились фотографии мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из томских моргов. Причиной увольнения Жвачкин назвал "организационный бардак на таком важном объекте" и "отсутствие надлежащего контроля".
Сергей Дмитриев родился в 1979 году в городе Ачинске (Красноярский край). В 2002 году окончил Сибирский государственный медицинский университет, затем прошел интернатуру Красноярской государственной медицинской академии, а в 2008-м получил второе высшее образование по специальности "экономика и управление в здравоохранении".
Семь лет работал анестезиологом-реаниматологом в Ачинской центральной районной больнице, в 2010-м переехал в Томскую область, где работал по той же специальности в роддоме имени Семашко и областном перинатальном центре, а затем возглавил отделение реанимации и интенсивной терапии томского роддома № 1.
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С 2013 по 2016 год Дмитриев был заместителем главного врача Кожевниковской центральной районной больницы. Затем возглавил комитет по организации медицинской помощи областного департамента здравоохранения, а в ноябре 2017-го стал заместителем начальника. Женат, у него две дочери.
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Сергей ЖвачкинСибирский государственный медицинский университетКрасноярский крайТомскТомская областьПроисшествия
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