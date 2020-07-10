Жвачкин после скандала с моргом назначил нового главу томского депздрава

НОВОСИБИРСК, 10 июл — РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил начальником департамента здравоохранения Сергея Дмитриева, который ранее был заместителем главы ведомства, сообщает областная администрация.
"Государство, федеральная и региональная власть делают очень много для развития здравоохранения. Национальные проекты, развернутая борьба с пандемией придали новый импульс этой деятельности. Однако нельзя не признать, что проблем в работе системы здравоохранения региона еще много. Рассчитываю, что новому руководителю хватит опыта, здоровья и энергии, чтобы вместе с командой менять ситуацию к лучшему", — заявил глава региона.
Прежнего руководителя департамента Александра Холопова губернатор уволил накануне, после того как в Сети появились фотографии мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из томских моргов. Причиной увольнения Жвачкин назвал "организационный бардак на таком важном объекте" и "отсутствие надлежащего контроля".
Сергей Дмитриев родился в 1979 году в городе Ачинске (Красноярский край). В 2002 году окончил Сибирский государственный медицинский университет, затем прошел интернатуру Красноярской государственной медицинской академии, а в 2008-м получил второе высшее образование по специальности "экономика и управление в здравоохранении".
Семь лет работал анестезиологом-реаниматологом в Ачинской центральной районной больнице, в 2010-м переехал в Томскую область, где работал по той же специальности в роддоме имени Семашко и областном перинатальном центре, а затем возглавил отделение реанимации и интенсивной терапии томского роддома № 1.
С 2013 по 2016 год Дмитриев был заместителем главного врача Кожевниковской центральной районной больницы. Затем возглавил комитет по организации медицинской помощи областного департамента здравоохранения, а в ноябре 2017-го стал заместителем начальника. Женат, у него две дочери.