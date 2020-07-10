Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200710/1574150230.html
В Магадане пару осудили за сексуальное насилие над детьми
Суд в Магадане признал гражданских супругов виновными в сексуальном насилии над 10-летними близнецами, племянниками осужденной, и приговорил к 15 и 13 годам... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T09:15
магадан
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:421:2892:2048_1400x0_80_0_0_67802c05bbc58e6a2e08d5f36b8ed44c.jpg
https://ria.ru/20200709/1574111843.html
https://ria.ru/20200708/1574072779.html
1
магадан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:421:2892:2048_1400x0_80_0_0_67802c05bbc58e6a2e08d5f36b8ed44c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_82:0:2813:2048_1400x0_80_0_0_942d3972ab40336c8a98a75226aad8eb.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_423:0:2471:2048_1400x0_80_0_0_10af29a3d69518a5a5697f59d575c252.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
магадан, происшествия

В Магадане пару осудили за сексуальное насилие над детьми

09:15 10.07.2020
1359
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МАГАДАН, 10 июл – РИА Новости, Людмила Щербакова. Суд в Магадане признал гражданских супругов виновными в сексуальном насилии над 10-летними близнецами, племянниками осужденной, и приговорил к 15 и 13 годам заключения, сообщает в пятницу СУСК России по региону.
"Следствием и судом установлено, что в период с июня 2017 года по июль 2018 года фигуранты дела группой лиц неоднократно совершали по месту своего жительства насильственные действия сексуального характера в отношении двух малолетних детей сестры осужденной. О нахождении двойняшек в социально опасной ситуации сотрудники полиции узнали от неравнодушных граждан. После изъятия малолетних у матери дети были помещены в социально-реабилитационный центр, психологи которого и сообщили правоохранителям о возможном сексуальном насилии в отношении них со стороны взрослых", - говорится в сообщении.
Статуя Фемиды в суде
Вчера, 13:50
Питерского реаниматолога осудили за изнасилования пациенток под наркозом
Поясняется, что следователи выяснили, что родная мать не занималась воспитанием детей, женщину также будут судить за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. К дисциплинарной ответственности также привлечены сотрудники отдела опеки и департамента образования Магадана. Супругов суд признал виновными в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних.
"(Суд - ред.) назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет, с отбыванием в колонии строгого режима, женщине - в виде лишения свободы на срок 13 лет, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, суд назначил обоим осужденным дополнительные виды наказания в виде ограничения свободы и лишения права заниматься определенной деятельностью на различные сроки", - уточняет ведомство.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Прокуратура
8 июля, 17:53
Жителя Москвы будут судить за изнасилование девятерых детей
14111171
Обсудить 1
МагаданПроисшествия
Рекомендуем
Тундра
Жительница Чукотки две недели бродила по тундре, питаясь растениями
Сергей Жвачкин
Жвачкин после скандала с моргом назначил нового главу томского депздрава
Викас Дубей
Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
Погребение лошадей
Ученые нашли самые древние свидетельства всадничества в бронзовом веке
Статуя Фемиды в суде
На Ямале осудили мужчину, до смерти избившего сестру из-за тысячи рублей
Денис Ефимов
"Сядет вместе с ним": сибиряк сдал в полицию вора и заработал уголовку
Российские рубли
В России предложили провести деноминацию рубля
Инспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя
ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Алмазы
СК завершил расследование хищения около 500 алмазов у "Алросы"
Сергей Фургал
Следствие просит арестовать губернатора Хабаровского края Фургала
Наручники
В Новосибирской области восьмиклассника заподозрили в убийстве завуча
Хлеб
В Роскачестве назвали надпись "бездрожжевой хлеб" маркетинговой уловкой
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с "Северным потоком — 2"
Мила Кузнецова — рекордсменка Украины в номинации Самая большая женская натуральная грудь
На Украине определили обладательницу самого большого бюста
Автомобиль Следственного комитета
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве ребенка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова высмеяла слова Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
22:00Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии
21:54Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
21:45В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг
21:44Из Святой Софии впервые с 1934 года прозвучал призыв на намаз
21:37"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
21:35Пушков высмеял идею сына Бжезинского принять Украину и Грузию в НАТО
21:30Во Франции число жертв коронавируса превысило 30 тысяч человек
21:24Попова раскритиковала "беспечных отдыхающих" на российских курортах
Лента новостейМолния