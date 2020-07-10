В Магадане пару осудили за сексуальное насилие над детьми

МАГАДАН, 10 июл – РИА Новости, Людмила Щербакова. Суд в Магадане признал гражданских супругов виновными в сексуальном насилии над 10-летними близнецами, племянниками осужденной, и приговорил к 15 и 13 годам заключения, сообщает в пятницу СУСК России по региону.
"Следствием и судом установлено, что в период с июня 2017 года по июль 2018 года фигуранты дела группой лиц неоднократно совершали по месту своего жительства насильственные действия сексуального характера в отношении двух малолетних детей сестры осужденной. О нахождении двойняшек в социально опасной ситуации сотрудники полиции узнали от неравнодушных граждан. После изъятия малолетних у матери дети были помещены в социально-реабилитационный центр, психологи которого и сообщили правоохранителям о возможном сексуальном насилии в отношении них со стороны взрослых", - говорится в сообщении.
Поясняется, что следователи выяснили, что родная мать не занималась воспитанием детей, женщину также будут судить за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. К дисциплинарной ответственности также привлечены сотрудники отдела опеки и департамента образования Магадана. Супругов суд признал виновными в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних.
"(Суд - ред.) назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет, с отбыванием в колонии строгого режима, женщине - в виде лишения свободы на срок 13 лет, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, суд назначил обоим осужденным дополнительные виды наказания в виде ограничения свободы и лишения права заниматься определенной деятельностью на различные сроки", - уточняет ведомство.
Приговор суда в законную силу не вступил.