В Магадане пару осудили за сексуальное насилие над детьми

"Следствием и судом установлено, что в период с июня 2017 года по июль 2018 года фигуранты дела группой лиц неоднократно совершали по месту своего жительства насильственные действия сексуального характера в отношении двух малолетних детей сестры осужденной. О нахождении двойняшек в социально опасной ситуации сотрудники полиции узнали от неравнодушных граждан. После изъятия малолетних у матери дети были помещены в социально-реабилитационный центр, психологи которого и сообщили правоохранителям о возможном сексуальном насилии в отношении них со стороны взрослых", - говорится в сообщении.