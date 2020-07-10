На Украине число случаев COVID-19 достигло 52 043

"За минувшие сутки заболели 819 человек, из них 67 детей, а также 65 медработников. Зафиксированы 18 летальных случаев. Выздоровели 1016 человек, это наш рекорд по выздоровевшим. Всего за время пандемии заболели 52 043 человека, из них 3749 детей и 7213 медработников. Всего выздоровели 24,8 тысячи человек, а летальных случаев – 1345", - сказал Степанов.