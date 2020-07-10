На Украине число случаев COVID-19 достигло 52 043

КИЕВ, 10 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса COVID-19 на Украине за сутки выросло на 819, до 52 043, умерли еще 18 человек, заявил в пятницу на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 819 человек, из них 67 детей, а также 65 медработников. Зафиксированы 18 летальных случаев. Выздоровели 1016 человек, это наш рекорд по выздоровевшим. Всего за время пандемии заболели 52 043 человека, из них 3749 детей и 7213 медработников. Всего выздоровели 24,8 тысячи человек, а летальных случаев – 1345", - сказал Степанов.
По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировали в Киеве – 118, Закарпатской – 112, Львовской – 82 и Ровенской областях – 74.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.