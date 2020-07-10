Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200710/1574150189.html
На Украине число случаев COVID-19 достигло 52 043
Число выявленных случаев коронавируса COVID-19 на Украине за сутки выросло на 819, до 52 043, умерли еще 18 человек, заявил в пятницу на брифинге министр... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T09:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
максим степанов
воз
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150210/95/1502109598_115:0:1887:997_1400x0_80_0_0_1c6218b5b8176dc4441488a4e87e8951.jpg
1
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/150210/95/1502109598_115:0:1887:997_1400x0_80_0_0_1c6218b5b8176dc4441488a4e87e8951.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/150210/95/1502109598_336:0:1665:997_1400x0_80_0_0_c2f7d434e681fc8415f330cc922e5a1d.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/150210/95/1502109598_502:0:1499:997_1400x0_80_0_0_35c309f8991533db7f1c81429cfd66fe.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, максим степанов, воз, киев, украина, в мире

На Украине число случаев COVID-19 достигло 52 043

09:13 10.07.2020
592
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСкорая помощь в Киеве
Скорая помощь в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Скорая помощь в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 10 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса COVID-19 на Украине за сутки выросло на 819, до 52 043, умерли еще 18 человек, заявил в пятницу на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 819 человек, из них 67 детей, а также 65 медработников. Зафиксированы 18 летальных случаев. Выздоровели 1016 человек, это наш рекорд по выздоровевшим. Всего за время пандемии заболели 52 043 человека, из них 3749 детей и 7213 медработников. Всего выздоровели 24,8 тысячи человек, а летальных случаев – 1345", - сказал Степанов.
По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировали в Киеве – 118, Закарпатской – 112, Львовской – 82 и Ровенской областях – 74.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,8 миллиона случаев заражения, свыше 545 тысяч человек скончались.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
631020
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Максим СтепановВОЗКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Медицинская сестра в больничной палате
В Москве еще 1007 пациентов выздоровели от COVID-19
Инспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя
ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с "Северным потоком — 2"
Тематический парк Остров мечты
Парк "Остров Мечты" вновь откроется для посетителей
Российские рубли
В России предложили провести деноминацию рубля
Статуя Фемиды в суде
В Магадане пару осудили за сексуальное насилие над детьми
Мила Кузнецова — рекордсменка Украины в номинации Самая большая женская натуральная грудь
На Украине определили обладательницу самого большого бюста
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области
Масочный режим на улицах в Москве отменяют с 13 июля
Актриса Елизавета Арзамасова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Звезда "Папиных дочек" ответила на критику ее отношений с Авербухом
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
Более 170 пациентов центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Погребение лошадей
Ученые нашли самые древние свидетельства всадничества в бронзовом веке
Врач в госпитале COVID-19
В Афганистане у 28 грузинских военных подтвердился коронавирус
Вид на Тбилиси
В Грузии число случаев COVID-19 достигло 973
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова высмеяла слова Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
22:00Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии
21:54Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
21:45В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг
21:44Из Святой Софии впервые с 1934 года прозвучал призыв на намаз
21:37"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
21:35Пушков высмеял идею сына Бжезинского принять Украину и Грузию в НАТО
21:30Во Франции число жертв коронавируса превысило 30 тысяч человек
21:24Попова раскритиковала "беспечных отдыхающих" на российских курортах
Лента новостейМолния