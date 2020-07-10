Жительница Чукотки две недели бродила по тундре, питаясь растениями

ВЛАДИВОСТОК, 10 июл - РИА Новости. Сотрудники нацпарка "Берингия" на Чукотке случайно нашли женщину, которая в течение двух недель бродила по тундре, питаясь растениями, сообщает учреждение.
"В бухте Румилет вдали от дорог и населённых пунктов сотрудники парка в бинокль заметили движущуюся точку. Сначала показалось — зверь, но при ближайшем рассмотрении поняли — человек. Силуэт женский, движется очень медленно, еле-еле. Оказалось, что это пропавшая без вести более двух недель назад 35-летняя жительница села Янракыннот. Женщина очень ослабла, всё это время она шла одна по тундре, по её словам, питалась растениями", - говорится в сообщении.
Сотрудники парка доставили женщину в полицейский участок посёлка Провидения.
"К счастью, они оказались в нужное время в нужном месте — неизвестно, сколько женщина смогла бы ещё пройти. От места встречи до ближайшего населённого пункта Нового Чаплино — около 20 километров", - отмечают в нацпарке.
Национальный парк "Берингия" учрежден в 2013 году. Он является самой восточной природоохранной территорией России и расположен на Чукотском полуострове. Крайняя восточная точка России Мыс Дежнёва находится на территории парка. Регион Берингова пролива является своеобразным миграционным коридором птиц, морских и животных из разных точек планеты. В нацпарке обитают бурый и белый медведи, якутский снежный баран, полярный волк. В прибрежной зоне - тихоокеанский морж, несколько видов тюленей и сивучи, в акватории отмечаются свыше 10 видов китообразных.