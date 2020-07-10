Жительница Чукотки две недели бродила по тундре, питаясь растениями

"В бухте Румилет вдали от дорог и населённых пунктов сотрудники парка в бинокль заметили движущуюся точку. Сначала показалось — зверь, но при ближайшем рассмотрении поняли — человек. Силуэт женский, движется очень медленно, еле-еле. Оказалось, что это пропавшая без вести более двух недель назад 35-летняя жительница села Янракыннот. Женщина очень ослабла, всё это время она шла одна по тундре, по её словам, питалась растениями", - говорится в сообщении.