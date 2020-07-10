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Ученые нашли самые древние свидетельства всадничества в бронзовом веке
Ученый Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Игорь Чечушков в составе международной команды исследователей из Казахстана, России и США обнаружил РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T09:17
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Ученые нашли самые древние свидетельства всадничества в бронзовом веке

09:17 10.07.2020
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© Фото : ЮУрГУ, Э. УсмановаПогребение лошадей
Погребение лошадей
© Фото : ЮУрГУ, Э. Усманова
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Ученый Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Игорь Чечушков в составе международной команды исследователей из Казахстана, России и США обнаружил самые древние свидетельства использования лошадей всадниками в бронзовом веке, сообщает вуз.

"Российские ученые обнаружили самые древние доказательства всадничества в бронзовом веке. Новые факты использования лошадей в бронзовом веке обнаружил ученый ЮУрГУ, работая с материалами памятников андроновской культуры. В составе международной команды из Казахстана, России и США исследователь изучил возраст животных, обнаруженных в древнем кургане, а также изменения черепа, которые указывали на использование лошадей всадниками", – говорится в сообщении.

Статья по результатам мультидисциплинарного исследования захоронения лошадей опубликована в одном из самых престижных журналов первого квартиля Journal of Archaeological Science: Reports.
Как указывает университет, команда ученых доказала, что андроновцы освоили верховую езду на несколько веков раньше, чем принято считать. Такой вывод исследователи сделали, работая с находками пятого кургана в системе могильника "Новоильиновский-2".
© Фото : ЮУрГУ, И. ЧечушковЧертеж погребения лошадей из кургана 5, могильника Новоильновский 2
Чертеж погребения лошадей из кургана 5, могильника Новоильновский 2
© Фото : ЮУрГУ, И. Чечушков
Чертеж погребения лошадей из кургана 5, могильника Новоильновский 2
Могильник расположен близ города Лисаковска в Костанайской области Казахстана. Около 3,5 тысячи лет назад на этой территории проживали носители андроновской культуры (общее название группы археологических культур бронзового века). Отличительной особенностью людей того периода было развитое коневодство. Животных использовали не только в пищу, но и для запряжки в колесницы и езды верхом.
Это подтверждают останки лошадей, которые были обнаружены в могильнике "Новоильиновский-2". Ученые обратили внимание на примерный возраст погребенных животных: жеребцу было около 20 лет, а кобыле — около 18. Для "мясного" скота их срок жизни был слишком длинный. Рядом с лошадьми находились детали древних уздечек. Благодаря этому ученые утвердились в своей гипотезе: животные были жертвенно захоронены вместе с человеком, которого они сопровождали при жизни, уточняет вуз.
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