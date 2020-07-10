Ученые нашли самые древние свидетельства всадничества в бронзовом веке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Ученый Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Игорь Чечушков в составе международной команды исследователей из Казахстана, России и США обнаружил самые древние свидетельства использования лошадей всадниками в бронзовом веке, сообщает вуз.

"Российские ученые обнаружили самые древние доказательства всадничества в бронзовом веке. Новые факты использования лошадей в бронзовом веке обнаружил ученый ЮУрГУ, работая с материалами памятников андроновской культуры. В составе международной команды из Казахстана, России и США исследователь изучил возраст животных, обнаруженных в древнем кургане, а также изменения черепа, которые указывали на использование лошадей всадниками", – говорится в сообщении.

Статья по результатам мультидисциплинарного исследования захоронения лошадей опубликована в одном из самых престижных журналов первого квартиля Journal of Archaeological Science: Reports

Как указывает университет, команда ученых доказала, что андроновцы освоили верховую езду на несколько веков раньше, чем принято считать. Такой вывод исследователи сделали, работая с находками пятого кургана в системе могильника "Новоильиновский-2".

© Фото : ЮУрГУ, И. Чечушков Чертеж погребения лошадей из кургана 5, могильника Новоильновский 2 © Фото : ЮУрГУ, И. Чечушков Чертеж погребения лошадей из кургана 5, могильника Новоильновский 2

Могильник расположен близ города Лисаковска в Костанайской области Казахстана. Около 3,5 тысячи лет назад на этой территории проживали носители андроновской культуры (общее название группы археологических культур бронзового века). Отличительной особенностью людей того периода было развитое коневодство. Животных использовали не только в пищу, но и для запряжки в колесницы и езды верхом.