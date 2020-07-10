Ученые узнали об угрозе сбоев в работе иммунитета у людей с коронавирусом

Лимфопения, то есть временное или стойкое снижение лимфоцитов в крови, — типичный симптом у пациентов с COVID-19.
Ученые изучили состояние 55 переболевших COVID-19, чтобы узнать, как меняется количество иммунных клеток в крови. Им удалось выяснить, что у пациентов наблюдались фенотипические изменения в лимфоцитах после выздоровления через четыре-одиннадцать недель.
"Это говорит о том, что инфекция SARS-CoV-2 глубоко влияет на лимфоциты и приводит к длительным потенциальным дисфункциям", — отмечается в препринте.
Кроме того, по утверждению ученых, пациенты не показывали тенденции к восстановлению количества лимфоцитов во время периода наблюдения.
Как рассказал "Известиям" руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ (вуз— участник проекта "5-100") Павел Волчков, когда человек заражается патогеном, в организме происходит экспансия лимфоцитов.
"После инфекции в организме происходит "демобилизация", так как такое количество активированных Т-клеток и В-клеток уже не нужно", — пояснил Полчков.
После активации иммунные клетки не живут долго — они исчезают или становятся "клетками памяти". Это, по его словам, и называется иммунитет. При этом, как отмечается, во время отправки "солдат-лимфоцитов "в запас" могут быть небольшие колебания в их количестве, однако потом их количество будет восстановлено новыми клетками. Кроме того, коронавирус вызывает острую, то есть краткосрочную инфекцию. При этом, Волчков подчеркнул, что нет ни одного коронавируса, который бы перешел в хроническую фазу и стал жить в организме человека. При этом, по словам ученого, коронавирус "теоретически может инфицировать и клетки иммунной системы, что действительно способно вызвать их гибель".
По словам заместителя директора по научной работе ИФХЭ РАН Олега Батищева, четких подтверждений о том, что SARS-Cov-2 может вызвать гибель клеток иммунной системы, запуская определенные биохимические реакции, не обнаружено. По его словам, ни один из коронавирусов, в отличие от ВИЧ, не может размножаться в иммунных клетках.
По данным ВОЗ, в мире подтверждено более 11,8 миллиона случаев коронавирусной инфекции, погибли 545 тысяч человек. Согласно статистике университета Джонса Хопкинса, всего в мире насчитывается 12,2 миллиона случаев COVID-19, умерли 554 тысячи человек. Больше всего заболевших — в США, Бразилии и Индии.
В России, по последним данным, зарегистрирован 707 301 заболевший COVID-19, выздоровели 481 316 пациентов, погибло 10 843 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.