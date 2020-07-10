Ученые узнали об угрозе сбоев в работе иммунитета у людей с коронавирусом

После активации иммунные клетки не живут долго — они исчезают или становятся "клетками памяти". Это, по его словам, и называется иммунитет. При этом, как отмечается, во время отправки "солдат-лимфоцитов "в запас" могут быть небольшие колебания в их количестве, однако потом их количество будет восстановлено новыми клетками. Кроме того, коронавирус вызывает острую, то есть краткосрочную инфекцию. При этом, Волчков подчеркнул, что нет ни одного коронавируса, который бы перешел в хроническую фазу и стал жить в организме человека. При этом, по словам ученого, коронавирус "теоретически может инфицировать и клетки иммунной системы, что действительно способно вызвать их гибель".