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Власти оценили состояние газового оборудования в доме под Кировом
Газовое оборудование в доме, где произошло ЧП, в поселке Кикнур Кировской области проверяли осенью прошлого года, замечаний не было, сообщает правительство... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T09:08
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кировская область
происшествия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кировская область, происшествия

Власти оценили состояние газового оборудования в доме под Кировом

09:08 10.07.2020
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© Фото : МЧС РоссииНа месте взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в поселке Кикнур Кировской области
На месте взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в поселке Кикнур Кировской области
© Фото : МЧС России
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Газовое оборудование в доме, где произошло ЧП, в поселке Кикнур Кировской области проверяли осенью прошлого года, замечаний не было, сообщает правительство региона.
По данным регионального управления МЧС, в пятницу в 6.30 мск поступила информация, что в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур на улице Сергея Шарыгина обрушились перекрытия первого этажа из-за хлопка газовоздушной смеси без последующего горения. Эвакуированы 16 жителей. По данным правительства региона, один человек погиб, двое пострадали. Женщину с ожогами доставят в травматологию в Кирове. Причина происшествия устанавливается. Региональное СУСК начало проверку.
"По данным государственной жилищной инспекции Кировской области, дом 1а на улице Сергея Шарыгина в поселке Кикнур имеет договор со специализированной организацией на обслуживание внутридомового газового оборудования. Последняя проверка газового оборудования проходила менее года назад – в сентябре 2019 года. Замечаний к состоянию газового оборудования не было", - сообщает правительство области.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке городского типа Кинкур в Кировской области
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кировская областьПроисшествия
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