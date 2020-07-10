Власти оценили состояние газового оборудования в доме под Кировом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Газовое оборудование в доме, где произошло ЧП, в поселке Кикнур Кировской области проверяли осенью прошлого года, замечаний не было, сообщает правительство региона.
По данным регионального управления МЧС, в пятницу в 6.30 мск поступила информация, что в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур на улице Сергея Шарыгина обрушились перекрытия первого этажа из-за хлопка газовоздушной смеси без последующего горения. Эвакуированы 16 жителей. По данным правительства региона, один человек погиб, двое пострадали. Женщину с ожогами доставят в травматологию в Кирове. Причина происшествия устанавливается. Региональное СУСК начало проверку.
"По данным государственной жилищной инспекции Кировской области, дом 1а на улице Сергея Шарыгина в поселке Кикнур имеет договор со специализированной организацией на обслуживание внутридомового газового оборудования. Последняя проверка газового оборудования проходила менее года назад – в сентябре 2019 года. Замечаний к состоянию газового оборудования не было", - сообщает правительство области.