Власти оценили состояние газового оборудования в доме под Кировом

"По данным государственной жилищной инспекции Кировской области, дом 1а на улице Сергея Шарыгина в поселке Кикнур имеет договор со специализированной организацией на обслуживание внутридомового газового оборудования. Последняя проверка газового оборудования проходила менее года назад – в сентябре 2019 года. Замечаний к состоянию газового оборудования не было", - сообщает правительство области.