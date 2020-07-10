Более 170 пациентов центра "Вороновское" лечатся от COVID-19

"В московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 10 июля состоит на лечении 175 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 175, подтвержденных с COVID – 175, с кислородной поддержкой – 121, на ИВЛ – пять", - написал он в Facebook.