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Более 170 пациентов центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Более 170 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T09:07
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сергей переходов (врач)
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сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Более 170 пациентов центра "Вороновское" лечатся от COVID-19

09:07 10.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
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Московский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское" . Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Более 170 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей Переходов.

"В московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 10 июля состоит на лечении 175 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 175, подтвержденных с COVID – 175, с кислородной поддержкой – 121, на ИВЛ – пять", - написал он в Facebook.

Главврач подчеркнул, что за сутки поступило восемь пациентов, выписаны четыре.
"Вчера умерли две женщины в возрасте 80 и 92 лет с положительным COVID", - добавил Переходов.
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Распространение нового коронавирусаСергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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