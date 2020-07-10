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В Москве еще 1007 пациентов выздоровели от COVID-19
Еще 1007 пациентов выздоровели от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили более 163 тысяч человек, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T09:11
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

В Москве еще 1007 пациентов выздоровели от COVID-19

09:11 10.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Еще 1007 пациентов выздоровели от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили более 163 тысяч человек, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1007 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 163 093" - сообщила вице-мэр.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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