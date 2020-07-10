В Приморье плановую госпитализацию начнут возобновлять после 15 июля

"При переходе на второй этап (снятия ограничений) мы возобновляем постепенно плановую госпитализацию по отдельным профилям, мы сейчас как раз этим занимаемся. Есть перечень критериев, которые должна выполнить медорганизация. Минздрав проводит объезды и проверяет медорганизации на предмет готовности. Мы думаем, что после 15 числа мы потихоньку начнем плановую госпитализацию открывать", - сказала министр.