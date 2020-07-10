https://ria.ru/20200710/1574149789.html
В Приморье плановую госпитализацию начнут возобновлять после 15 июля
Плановую госпитализацию в Приморье, которую приостановили из-за ситуации с коронавирусом, начнут возобновлять после 15 июля, сообщила журналистам министр... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T09:03
2020-07-10T09:03
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приморский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, приморский край, общество
ВЛАДИВОСТОК, 10 июл - РИА Новости.
Плановую госпитализацию в Приморье
, которую приостановили из-за ситуации с коронавирусом, начнут возобновлять после 15 июля, сообщила журналистам министр здравоохранения региона Анастасия Худченко.
В середине апреля власти региона говорили, что плановая госпитализация в Приморье из-за ситуации с коронавирусом в большинстве случаев приостановлена, за исключением пациентов с онкологической, сердечно-сосудистой патологией, гематологической патологией и находящихся на гемодиализе.
"При переходе на второй этап (снятия ограничений) мы возобновляем постепенно плановую госпитализацию по отдельным профилям, мы сейчас как раз этим занимаемся. Есть перечень критериев, которые должна выполнить медорганизация. Минздрав проводит объезды и проверяет медорганизации на предмет готовности. Мы думаем, что после 15 числа мы потихоньку начнем плановую госпитализацию открывать", - сказала министр.
По ее словам, диспансеризацию и профосмотры постепенно возобновят на третьем этапе снятия ограничений. "Полное возвращение к диспансеризации и профосмотрам происходит после снятия всех ограничений. То же касается плановой стоматологической помощи", - отметила она.
Худченко уточнила, что в начале августа может быть возобновлена диспансеризация в отдельных медицинских организациях.
За последние сутки в крае выявлено 55 случаев коронавируса. В последние несколько дней в среднем ежедневно выявляется по 55-70 случаев заболевания. Всего с начала пандемии в Приморье отмечено 4959 случаев коронавируса, общее количество выздоровевших – 3509, умерли 57 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.