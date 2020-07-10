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В Норильске за сутки собрали 15 кубометров топливно-водяной смеси
Специалисты собрали за сутки 15 кубических метров топливно-водяной смеси на месте аварии на ТЭЦ в Норильске, всего с начала работ собрано 33 502 кубометра,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T09:00
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

В Норильске за сутки собрали 15 кубометров топливно-водяной смеси

09:00 10.07.2020
179
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
КРАСНОЯРСК, 10 июл - РИА Новости. Специалисты собрали за сутки 15 кубических метров топливно-водяной смеси на месте аварии на ТЭЦ в Норильске, всего с начала работ собрано 33 502 кубометра, сообщил журналистам в пятницу представитель оперативного штаба.
"За сутки собрано топливно-водяной смеси 15 кубометров (всего 33 502 кубометра)", - сказал представитель оперштаба.
Губернатор Красноярского края Александр Усс
8 июля, 12:45
Красноярский губернатор оценил объективность оценки ущерба ЧП в Норильске
По его словам, обработано сорбентом 1,2 километра береговой линии (всего 144,4 километра).
На ликвидации чрезвычайной ситуации работают 288 человек и 122 единицы техники, из них от МЧС России 11 человек и 3 единицы техники. Авиационная группировка – два воздушных судна.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ. Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией, почти в 148 миллиардов рублей.
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
8 июля, 12:04
"Норникель" оспорил сумму ущерба от ЧП под Норильском
200031
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Разлив дизельного топлива в НорильскеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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