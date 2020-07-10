В Норильске за сутки собрали 15 кубометров топливно-водяной смеси

"За сутки собрано топливно-водяной смеси 15 кубометров (всего 33 502 кубометра)", - сказал представитель оперштаба.

По его словам, обработано сорбентом 1,2 километра береговой линии (всего 144,4 километра).

На ликвидации чрезвычайной ситуации работают 288 человек и 122 единицы техники, из них от МЧС России 11 человек и 3 единицы техники. Авиационная группировка – два воздушных судна.