МЧС не имеет данных о наличие людей под завалами в Кировской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Нет данных о том, что под завалами в частично обрушившемся доме в Кировской области могут быть еще пострадавшие, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
В пятницу в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур обрушились перекрытия первого этажа из-за хлопка газовоздушной смеси без последующего горения. Эвакуированы 16 жителей. По данным правительства региона, один человек погиб, двое пострадали. Женщину с ожогами доставят в травматологии в Кирове. Причина происшествия устанавливается. Региональный СУСК начал проверку.
"Разбор завалов продолжается. Данных о том, что под завалами могут быть еще пострадавшие, нет", - заявили агентству в региональном МЧС, уточнив, что к ликвидации последствий ЧП привлечены 24 человека и 10 единиц техники.
Прокуратура Кировской области проводит проверку исполнения законодательства в части надлежащего содержания внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирном трехэтажном жилом доме. "Обстоятельства устанавливаются. Координацию действий правоохранительных и следственных органов на месте осуществляет прокурор Кикнурского района. Результаты проверки находятся на личном контроле прокурора Кировской области", - говорится в сообщении прокуратуры региона.