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МЧС не имеет данных о наличие людей под завалами в Кировской области
Нет данных о том, что под завалами в частично обрушившемся доме в Кировской области могут быть еще пострадавшие, сообщили РИА Новости в региональном управлении... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T09:33
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кировская область
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кировская область, происшествия

МЧС не имеет данных о наличие людей под завалами в Кировской области

08:57 10.07.2020 (обновлено: 09:33 10.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке городского типа Кинкур в Кировской области
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке городского типа Кинкур в Кировской области
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС по Кировской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июл - РИА Новости. Нет данных о том, что под завалами в частично обрушившемся доме в Кировской области могут быть еще пострадавшие, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
В пятницу в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур обрушились перекрытия первого этажа из-за хлопка газовоздушной смеси без последующего горения. Эвакуированы 16 жителей. По данным правительства региона, один человек погиб, двое пострадали. Женщину с ожогами доставят в травматологии в Кирове. Причина происшествия устанавливается. Региональный СУСК начал проверку.
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"Разбор завалов продолжается. Данных о том, что под завалами могут быть еще пострадавшие, нет", - заявили агентству в региональном МЧС, уточнив, что к ликвидации последствий ЧП привлечены 24 человека и 10 единиц техники.
Прокуратура Кировской области проводит проверку исполнения законодательства в части надлежащего содержания внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирном трехэтажном жилом доме. "Обстоятельства устанавливаются. Координацию действий правоохранительных и следственных органов на месте осуществляет прокурор Кикнурского района. Результаты проверки находятся на личном контроле прокурора Кировской области", - говорится в сообщении прокуратуры региона.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кировская областьПроисшествия
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