В России провели более 22,3 миллиона тестов на COVID-19

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Более 22,3 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 278 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.