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В Томской области продлили режим ограничений из-за COVID-19
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин решил продлить режим повышенной готовности в регионе из-за коронавируса до 1 августа, сообщает областная... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T08:53
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коронавирус covid-19
сергей жвачкин
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей жвачкин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), томская область, общество

В Томской области продлили режим ограничений из-за COVID-19

08:53 10.07.2020
1576
© РИА Новости / Яков АндреевТомск
Томск
© РИА Новости / Яков Андреев
Томск. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 10 июл – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин решил продлить режим повышенной готовности в регионе из-за коронавируса до 1 августа, сообщает областная администрация.
"К сожалению, эпидемиологическая ситуация в Томске и в регионе в целом такова, что мы не можем снять режим ограничений и открыть полностью сферу услуг. Режим продлен до 1 августа. Действуют все введенные ранее ограничения, до 1 августа мы не сможем проводить никаких массовых мероприятий", - привели в пресс-службе слова Жвачкина.
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Глава региона отметил, что каждый день оперативный штаб по противодействию COVID-19 получает информацию о выявлении десятков новых случаев заражения, это не завозные случаи, а семейные и бытовые очаги. "Понимаю, очень тяжело соблюдать социальную дистанцию, обязательный масочный режим в общественном транспорте и магазинах, но если мы хотим остановить эпидемию, другого пути у нас нет", - сказал Жвачкин.
Губернатор напомнил, что людям старше 65 лет нужно соблюдать предельную осторожность. Для тех из них, кто работает, будет действовать автоматическое продление больничных листов при обращении работодателя в Фонд социального страхования.
Жвачкин дал поручение департаменту потребительского рынка и департаменту по молодежной политике, физкультуре и спорту "находиться на низком старте", чтобы учреждения этих сфер были готовы открыться, как только это позволит эпидситуация. "Если эпидобстановка будет стабильной, мы примем решение сначала открыть летние веранды и автошколы, а затем спорткомплексы и фитнес-клубы. Но собственники этих учреждений должны взять на себя ответственность в письменном виде и быть полностью готовы работать в новых условиях, с жестким соблюдением всех требований Роспотребнадзора", - подчеркнул глава региона.
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В Томской области за весь период пандемии коронавирукса установлен 2771 случай заболевания COVID-19, выздоровел 1571 человек, умерших 22. В четверг, 9 июля, в Томской области были выявлены 54 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 59 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЖвачкинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Томская областьОбщество
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