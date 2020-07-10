В Томской области продлили режим ограничений из-за COVID-19

НОВОСИБИРСК, 10 июл – РИА Новости. Губернатор Томской области Губернатор Томской области Сергей Жвачкин решил продлить режим повышенной готовности в регионе из-за коронавируса до 1 августа, сообщает областная администрация.

"К сожалению, эпидемиологическая ситуация в Томске и в регионе в целом такова, что мы не можем снять режим ограничений и открыть полностью сферу услуг. Режим продлен до 1 августа. Действуют все введенные ранее ограничения, до 1 августа мы не сможем проводить никаких массовых мероприятий", - привели в пресс-службе слова Жвачкина.

Глава региона отметил, что каждый день оперативный штаб по противодействию COVID-19 получает информацию о выявлении десятков новых случаев заражения, это не завозные случаи, а семейные и бытовые очаги. "Понимаю, очень тяжело соблюдать социальную дистанцию, обязательный масочный режим в общественном транспорте и магазинах, но если мы хотим остановить эпидемию, другого пути у нас нет", - сказал Жвачкин.

Губернатор напомнил, что людям старше 65 лет нужно соблюдать предельную осторожность. Для тех из них, кто работает, будет действовать автоматическое продление больничных листов при обращении работодателя в Фонд социального страхования.

Жвачкин дал поручение департаменту потребительского рынка и департаменту по молодежной политике, физкультуре и спорту "находиться на низком старте", чтобы учреждения этих сфер были готовы открыться, как только это позволит эпидситуация. "Если эпидобстановка будет стабильной, мы примем решение сначала открыть летние веранды и автошколы, а затем спорткомплексы и фитнес-клубы. Но собственники этих учреждений должны взять на себя ответственность в письменном виде и быть полностью готовы работать в новых условиях, с жестким соблюдением всех требований Роспотребнадзора", - подчеркнул глава региона.

Томской области за весь период пандемии коронавирукса установлен 2771 случай заболевания COVID-19, выздоровел 1571 человек, умерших 22. В четверг, 9 июля, в Томской области были выявлены 54 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 59 человек.