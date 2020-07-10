На Украине один населенный пункт остается подтопленным после наводнения

КИЕВ, 10 июл – РИА Новости. Один населенный пункт в Черновицкой области остается подтопленным после наводнения, которое охватило западные регионы Украины, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
МВД Украины 22 июня ввело чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны. Также интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли три человека, еще один пропал без вести. Министерство иностранных дел Украины попросило страны Евросоюза и НАТО помочь в ликвидации последствий наводнения. Ранее кабинет министров Украины выделил около 28 миллионов долларов на ликвидацию последствий наводнения в западной части страны.
"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 10 июля на территории западных областей остаются подтопленными: один (было 349) населенный пункт в Черновицкой области; два (было 7,2 тысячи) подвала в Ивано-Франковской области; четыре (было 22,1 тысячи) приусадебные участка в Черновицкой области", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в результате непогоды разрушено 202,4 километра автодорог и 95 мостов. Также повреждено 549 километров дорог и 213 мостов. Спасатели за сутки откачали 4,4 тысячи кубометров воды. Всего к работам привлечено 230 человек и 93 единицы техники, в том числе два вертолета.