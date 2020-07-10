На Украине один населенный пункт остается подтопленным после наводнения

"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 10 июля на территории западных областей остаются подтопленными: один (было 349) населенный пункт в Черновицкой области; два (было 7,2 тысячи) подвала в Ивано-Франковской области; четыре (было 22,1 тысячи) приусадебные участка в Черновицкой области", - говорится в сообщении.