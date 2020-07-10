Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200710/1574149211.html
На Украине один населенный пункт остается подтопленным после наводнения
Один населенный пункт в Черновицкой области остается подтопленным после наводнения, которое охватило западные регионы Украины, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T08:51
мид украины
евросоюз
мвд украины
черновицкая область
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573537016_0:286:3068:2012_1400x0_80_0_0_cfb8199ece80e7b848b4f344acb83477.jpg
https://ria.ru/20200708/1574040078.html
черновицкая область
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573537016_0:286:3068:2012_1400x0_80_0_0_cfb8199ece80e7b848b4f344acb83477.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573537016_139:0:2870:2048_1400x0_80_0_0_e080ab19d4f1f2b229a3321735ec6f0e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573537016_786:451:2383:2048_1400x0_80_0_0_1e755b51f8609544a2ec2430a12cdab4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мид украины, евросоюз, мвд украины, черновицкая область, украина, в мире

На Украине один населенный пункт остается подтопленным после наводнения

08:51 10.07.2020
237
© REUTERS / StringerЖенщина в пострадавшем от наводнения поселке Ланчин в Ивано-Франковской области
Женщина в пострадавшем от наводнения поселке Ланчин в Ивано-Франковской области
© REUTERS / Stringer
Женщина в пострадавшем от наводнения поселке Ланчин в Ивано-Франковской области
КИЕВ, 10 июл – РИА Новости. Один населенный пункт в Черновицкой области остается подтопленным после наводнения, которое охватило западные регионы Украины, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
МВД Украины 22 июня ввело чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны. Также интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли три человека, еще один пропал без вести. Министерство иностранных дел Украины попросило страны Евросоюза и НАТО помочь в ликвидации последствий наводнения. Ранее кабинет министров Украины выделил около 28 миллионов долларов на ликвидацию последствий наводнения в западной части страны.
Наводнение в Ивано-Франковской области Украины
8 июля, 09:54
Белоруссия направила Украине гуманитарную помощь в связи с наводнением
"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 10 июля на территории западных областей остаются подтопленными: один (было 349) населенный пункт в Черновицкой области; два (было 7,2 тысячи) подвала в Ивано-Франковской области; четыре (было 22,1 тысячи) приусадебные участка в Черновицкой области", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в результате непогоды разрушено 202,4 километра автодорог и 95 мостов. Также повреждено 549 километров дорог и 213 мостов. Спасатели за сутки откачали 4,4 тысячи кубометров воды. Всего к работам привлечено 230 человек и 93 единицы техники, в том числе два вертолета.
200101
Обсудить 0
МИД УкраиныЕвросоюзМВД УкраиныЧерновицкая областьУкраинаВ мире
Рекомендуем
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В России провели более 22,3 миллиона тестов на COVID-19
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана
Викас Дубей
Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
Томск
В Томской области продлили режим ограничений из-за COVID-19
Хлеб
В Роскачестве назвали надпись "бездрожжевой хлеб" маркетинговой уловкой
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке городского типа Кинкур в Кировской области
МЧС не имеет данных о наличие людей под завалами в Кировской области
Лесные пожары
В Югре площадь лесных пожаров увеличилась до 818 гектаров
Машина скорой медицинской помощи
В Приморье усилят бригады медиков из-за задержек в прибытии скорых
На месте взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в поселке Кикнур Кировской области
Власти оценили состояние газового оборудования в доме под Кировом
В больнице
В Приморье плановую госпитализацию начнут возобновлять после 15 июля
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
Более 170 пациентов центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Салехард
На Ямале продлили режим самоизоляции
Олень на пешеходном переходе в Наре, Япония
Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
В Норильске за сутки собрали 15 кубометров топливно-водяной смеси
Девушки с масками
Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:52Рябков назвал выход США из ВОЗ контрпродуктивным
22:50"Репортеры без границ" осудили ситуацию с RT и Sputnik в Латвии и Литве
22:42Премьер Греции осудил решение превратить собор Святой Софии в мечеть
22:41Instagram запретит контент, связанный с "лечением" гомосексуальности
22:37Украина готовит ряд документов к встрече Зеленского и Лукашенко
22:30Американский суд обязал Иран выплатить компенсацию за теракт 1996 года
22:29Захарова высмеяла слова Трампа о новых американских ракетах
22:24Украина поприветствовала иск Нидерландов против России в ЕСПЧ из-за MH17
22:22Жителя Ростова-на-Дону будут судить за изнасилование двух девочек
22:13В Москве бывшую сотрудницу банка осудили за хищение более 420 млн рублей
22:13Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04В Казани тушат свалку с тлеющим мусором
22:00Эрдоган рассказал о подготовительных работах в соборе Святой Софии
21:54Россия предложила свою резолюцию по доставке гумпомощи в Сирию
21:45В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг
21:44Из Святой Софии впервые с 1934 года прозвучал призыв на намаз
21:37"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
21:35Пушков высмеял идею сына Бжезинского принять Украину и Грузию в НАТО
21:30Во Франции число жертв коронавируса превысило 30 тысяч человек
21:24Попова раскритиковала "беспечных отдыхающих" на российских курортах
Лента новостейМолния