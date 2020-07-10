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Территории возле четырех новых станций МЦД благоустроят до конца года
Территории возле четырех новых станций Московских центральных диаметров (МЦД) благоустроят до конца года, сообщается на сайте мэра столицы в пятницу. РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T08:49
москва
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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353
60
москва, общество

Территории возле четырех новых станций МЦД благоустроят до конца года

08:49 10.07.2020
45
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПоезд прибыл на станцию "Славянский бульвар" линии МЦД-1
Поезд прибыл на станцию Славянский бульвар линии МЦД-1
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Поезд прибыл на станцию "Славянский бульвар" линии МЦД-1. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Территории возле четырех новых станций Московских центральных диаметров (МЦД) благоустроят до конца года, сообщается на сайте мэра столицы в пятницу.
Отмечается, что работы по обеспечению транспортной и пешеходной доступности пройдут возле станций МЦД-2 Курьяново, Печатники и Щукинская, а также платформы МЦД-1 Славянский Бульвар. Станции располагаются в районах Щукино, Марьино, Фили-Давыдково и Печатники, где проживают более 300 тысяч человек.
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"Общая площадь благоустройства составит 12,5 гектара, старт работ запланирован на август", - цитирует пресс-служба мэрии заместителя мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
По его словам, рядом с платформами будут организованы парковки с удобными заездами и выездами. Специалисты установят около 280 фонарей с энергосберегающими лампами и 14 современных остановочных павильонов для пассажиров общественного транспорта. Там можно будет не только укрыться от непогоды, но и зарядить мобильные устройства.
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"Сейчас дорога к новым станциям МЦД не очень удобная — плохие тротуары, недостаточное освещение. В ходе благоустройства тротуары приведут в порядок, их общая площадь составит 15 тысяч квадратных метров, а также заменят асфальт на проезжей части", - приводятся слова заммэра на сайте.
Уточняется, что в зоне благоустройства разобьют 54,7 тысячи квадратных метров газона и установят 125 малых архитектурных форм.
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