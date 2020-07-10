Территории возле четырех новых станций МЦД благоустроят до конца года

Отмечается, что работы по обеспечению транспортной и пешеходной доступности пройдут возле станций МЦД-2 Курьяново, Печатники и Щукинская, а также платформы МЦД-1 Славянский Бульвар. Станции располагаются в районах Щукино, Марьино, Фили-Давыдково и Печатники, где проживают более 300 тысяч человек.

По его словам, рядом с платформами будут организованы парковки с удобными заездами и выездами. Специалисты установят около 280 фонарей с энергосберегающими лампами и 14 современных остановочных павильонов для пассажиров общественного транспорта. Там можно будет не только укрыться от непогоды, но и зарядить мобильные устройства.