В Приморье усилят бригады медиков из-за задержек в прибытии скорых

"В последнюю неделю есть задержки… Задержки есть только в прибытии инфекционных бригад. Связаны они с тем, что время на обслуживание одного вызова пациента с коронавирусом значительно больше, чем на обслуживание обычного пациента. Это связано с проведением дезинфекции персонала и машины. В среднем на такой вызов приходится до 2,5 часов. В городе работает от шести до семи инфекционных бригад", - сказала Худченко.