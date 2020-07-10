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В Приморье усилят бригады медиков из-за задержек в прибытии скорых
Власти Приморья решили усилить бригады медиков из-за проблемы долгого ожидания скорой помощи на фоне ситуации с коронавирусом, сообщила журналистам министр... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T08:46
распространение нового коронавируса
владивосток
приморский край
общество
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РИА Новости
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353
60
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владивосток, приморский край, общество

В Приморье усилят бригады медиков из-за задержек в прибытии скорых

08:46 10.07.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 июл - РИА Новости. Власти Приморья решили усилить бригады медиков из-за проблемы долгого ожидания скорой помощи на фоне ситуации с коронавирусом, сообщила журналистам министр здравоохранения региона Анастасия Худченко.
По ее словам, на вызовы к людям с подозрением на коронавирус выделены отдельные бригады скорой.
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"В последнюю неделю есть задержки… Задержки есть только в прибытии инфекционных бригад. Связаны они с тем, что время на обслуживание одного вызова пациента с коронавирусом значительно больше, чем на обслуживание обычного пациента. Это связано с проведением дезинфекции персонала и машины. В среднем на такой вызов приходится до 2,5 часов. В городе работает от шести до семи инфекционных бригад", - сказала Худченко.
По ее словам, скорые обслуживают также вызовы, связанные с пневмонией, повышенной температурой, во Владивосток из районов края на помощь прибыли 12 человек - три инфекционные бригады.
"На сегодняшнее утро время ожидания было сокращено… Около трех бригад находится на больничном листе. Проблема есть. Проблема серьезная, мы ей занимаемся", - добавила Худченко.
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За последние сутки в крае выявлено 55 случаев коронавируса. В последние несколько дней в среднем ежедневно выявляется по 55-70 случаев заболевания. Всего с начала пандемии в Приморье отмечено 4959 случаев коронавируса, общее количество выздоровевших – 3509, умерли 57 человек.
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Распространение нового коронавирусаВладивостокПриморский крайОбщество
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