В Югре площадь лесных пожаров увеличилась до 818 гектаров

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июл - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе в нынешнем году в 3,5 раза превышает прошлогоднюю, следует из данных регионального департамента недропользования и природных ресурсов.
Согласно информации ведомства, за минувшие двое суток в Югре зарегистрировано 20 лесных пожаров площадью около 1900 гектаров. На утро пятницы действуют 11 лесных пожаров площадью 818 гектаров.
"Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрирован 151 лесной пожар общей площадью 5256 гектаров. Для сравнения, в 2019 году на эту дату в лесах региона произошел 71 пожар площадью 1514 гектаров", - говорится в сообщении.
Основными причинами возникновения лесных пожаров в Югре специалисты департамента называют грозовые разряды, при этом 15% возгораний произошло из-за нарушения людьми правил пожарной безопасности.