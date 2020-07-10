В Югре площадь лесных пожаров увеличилась до 818 гектаров

"Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрирован 151 лесной пожар общей площадью 5256 гектаров. Для сравнения, в 2019 году на эту дату в лесах региона произошел 71 пожар площадью 1514 гектаров", - говорится в сообщении.