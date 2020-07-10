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В Югре площадь лесных пожаров увеличилась до 818 гектаров
Площадь лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе в нынешнем году в 3,5 раза превышает прошлогоднюю, следует из данных регионального департамента... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T08:42
ханты-мансийский автономный округ
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ханты-мансийский автономный округ, происшествия

В Югре площадь лесных пожаров увеличилась до 818 гектаров

08:42 10.07.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Ворошилов / Перейти в фотобанкЛесные пожары
Лесные пожары
© РИА Новости / Дмитрий Ворошилов
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Лесные пожары. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июл - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе в нынешнем году в 3,5 раза превышает прошлогоднюю, следует из данных регионального департамента недропользования и природных ресурсов.
Согласно информации ведомства, за минувшие двое суток в Югре зарегистрировано 20 лесных пожаров площадью около 1900 гектаров. На утро пятницы действуют 11 лесных пожаров площадью 818 гектаров.
"Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрирован 151 лесной пожар общей площадью 5256 гектаров. Для сравнения, в 2019 году на эту дату в лесах региона произошел 71 пожар площадью 1514 гектаров", - говорится в сообщении.
Основными причинами возникновения лесных пожаров в Югре специалисты департамента называют грозовые разряды, при этом 15% возгораний произошло из-за нарушения людьми правил пожарной безопасности.
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