На Ямале продлили режим самоизоляции

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июл - РИА Новости. Действие режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса в Действие режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе продлено до 20 июля включительно, сообщается на сайте регионального правительства.

"Режим самоизоляции на Ямале продлен до 20 июля включительно. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Как уточнила замглавы региона Татьяна Бучкова, возглавляющая окружной оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, COVID-19 продолжает распространяться в муниципалитетах Ямала. "При этом мы абсолютно уверены, что снимать ограничения режима самоизоляции еще рано", - приводятся в сообщении слова Бучковой.

Требования по соблюдению ограничительных мер в регионе практически не изменились, отметили в правительстве ЯНАО. По-прежнему запрещены проведение массовых мероприятий, организованные выезды детей на отдых, спортсменов - на сборы и соревнования на территории округа и за его пределы, если они не вызваны в сборные решением Минспорта или профильной общероссийской федерацией.

Для ямальцев с хроническими заболеваниями и граждан старше 65 лет также сохранились прежние условия: им разрешено покидать дома только в случае обращения за экстренной помощью.

К вечеру четверга в округе было зарегистрировано 7,3 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровело около трети из них, скончался 51 человек.