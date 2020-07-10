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На Ямале продлили режим самоизоляции
Действие режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе продлено до 20 июля включительно, сообщается на... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T08:41
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, минспорт, ямало-ненецкий автономный округ (янао), общество

На Ямале продлили режим самоизоляции

08:41 10.07.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСалехард
Салехард
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Салехард. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июл - РИА Новости. Действие режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе продлено до 20 июля включительно, сообщается на сайте регионального правительства.
"Режим самоизоляции на Ямале продлен до 20 июля включительно. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года", - говорится в сообщении.
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Как уточнила замглавы региона Татьяна Бучкова, возглавляющая окружной оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, COVID-19 продолжает распространяться в муниципалитетах Ямала. "При этом мы абсолютно уверены, что снимать ограничения режима самоизоляции еще рано", - приводятся в сообщении слова Бучковой.
Требования по соблюдению ограничительных мер в регионе практически не изменились, отметили в правительстве ЯНАО. По-прежнему запрещены проведение массовых мероприятий, организованные выезды детей на отдых, спортсменов - на сборы и соревнования на территории округа и за его пределы, если они не вызваны в сборные решением Минспорта или профильной общероссийской федерацией.
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Для ямальцев с хроническими заболеваниями и граждан старше 65 лет также сохранились прежние условия: им разрешено покидать дома только в случае обращения за экстренной помощью.
К вечеру четверга в округе было зарегистрировано 7,3 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровело около трети из них, скончался 51 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МинспортЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Общество
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