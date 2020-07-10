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Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана
Свыше 150 россиян вернулись 9 июля на родину рейсом Ереван-Москва в условиях закрытия авиасообщения из-за пандемии коронавируса, сообщили в пятницу в посольстве РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T08:39
армения
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РИА Новости
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353
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армения, в мире

Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана

08:39 10.07.2020
339
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛюди в аэропорту Шереметьево в Москве
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
ЕРЕВАН, 10 июл – РИА Новости. Свыше 150 россиян вернулись 9 июля на родину рейсом Ереван-Москва в условиях закрытия авиасообщения из-за пандемии коронавируса, сообщили в пятницу в посольстве РФ в Армении.
"В рамках комплексной работы по возвращению на родину российских граждан 9 июля состоялся очередной вывозной авиарейс. На борт самолета авиакомпании "S7 Airlines", следовавшего по маршруту Ереван - Москва, поднялись 154 человека", - говорится в сообщении на странице диппредставительства в Facebook.
Отмечается, что дипломаты консульского отдела посольства координировали процесс регистрации и посадки пассажиров в международном аэропорту "Звартноц", а также оказывали гражданам необходимое содействие.
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"Все прошло в штатном режиме с соблюдением всех рекомендованных комендатурой Армении мер безопасности. В общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезено 2321 человек. Работа по организации возвращения россиян домой продолжается", - заявили в посольстве.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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