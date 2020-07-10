Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана

"В рамках комплексной работы по возвращению на родину российских граждан 9 июля состоялся очередной вывозной авиарейс. На борт самолета авиакомпании "S7 Airlines", следовавшего по маршруту Ереван - Москва, поднялись 154 человека", - говорится в сообщении на странице диппредставительства в Facebook.

Отмечается, что дипломаты консульского отдела посольства координировали процесс регистрации и посадки пассажиров в международном аэропорту "Звартноц", а также оказывали гражданам необходимое содействие.

"Все прошло в штатном режиме с соблюдением всех рекомендованных комендатурой Армении мер безопасности. В общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезено 2321 человек. Работа по организации возвращения россиян домой продолжается", - заявили в посольстве.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.