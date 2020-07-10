https://ria.ru/20200710/1574148858.html
В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
Рекордный рост новых случаев заражений COVID-19 отмечен в японской столице, в пятницу зафиксировано 243 случая, со ссылкой на источники в администрации... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T08:36
2020-07-10T08:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
токио
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https://ria.ru/20200703/1573830300.html
токио
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564859060_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_4ac8690733e7b1b1e08e48e1fecd0a11.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, токио