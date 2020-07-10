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В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
Рекордный рост новых случаев заражений COVID-19 отмечен в японской столице, в пятницу зафиксировано 243 случая, со ссылкой на источники в администрации... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T08:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
токио
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, токио

В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19

08:36 10.07.2020
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© AP Photo / Koji SasaharaПрохожие в защитных масках на улице Токио, Япония. 17 февраля 2020
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония. 17 февраля 2020
© AP Photo / Koji Sasahara
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония. 17 февраля 2020. Архивное фото
ТОКИО, 10 июл - РИА Новости. Рекордный рост новых случаев заражений COVID-19 отмечен в японской столице, в пятницу зафиксировано 243 случая, со ссылкой на источники в администрации мегаполиса сообщил телеканал Asahi.
Накануне был впервые превышен максимальный до сих пор уровень в 206 человек, отмеченный в апреле. В четверг в Токио положительную реакцию на новую коронавирусную инфекцию показали анализы 224 человек.
Власти связывают это со снятием ограничений на передвижения между префектурами, в результате чего возросло число гостей из других регионов, а также с возобновлением работы ночных кварталов, где специфика работы предполагает общение с клиентом без маски и без соблюдения социальной дистанции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Токио
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