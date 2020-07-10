Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре

Пятнистые олени, свободно гуляющие по парку между храмами и выпрашивающие корм у туристов, являются "визитной карточкой города Нара. Местная администрация уже давно постаралась решить две проблемы – как, не используя бюджетных средств, накормить оленей и дать туристам их покормить, но так, чтобы это не сказалось на здоровье животных. В результате появилось так называемое "оленье печенье" - пачки по несколько штук корма для оленей, которые можно купить за символическую плату на каждом шагу. Оно стало основным рационом оленей.

Сейчас, когда туристический поток почти иссяк, олени оказались предоставлены сами себе. По сравнению с январем число оленей, гуляющих по центральной части парка, сократилось на треть. Ученые считают, что теперь олени отправляются в поисках корма в близлежащие горы и проводят там много времени. Кроме того, если раньше лишь 20% от общего числа отдыхало на газонах, то сейчас число таких оленей возросло до 60%. Многие олени вновь вернулись к руминации – пережевыванию жвачки. Это связывают с тем, что у оленей появилось больше времени, после того как в парке не стало туристов. Одновременно с этим ученые считают, что это может привести к более насыщенному питанию оленей, следствием чего может стать бэби-бум – рост числа новорожденных оленят.