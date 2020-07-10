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Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
Ученые университета Хоккайдо выяснили, что резкое сокращение туристов из-за распространения коронавируса привело к одичанию ручных оленей в парке города Нара,... РИА Новости, 10.07.2020
2020-07-10T08:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хоккайдо
япония
нара (город)
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коронавирус covid-19, хоккайдо, япония, нара (город), в мире

Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре

08:36 10.07.2020
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© AP Photo / Jae C. HongОлень на пешеходном переходе в Наре, Япония
Олень на пешеходном переходе в Наре, Япония
© AP Photo / Jae C. Hong
Олень на пешеходном переходе в Наре, Япония. Архивное фото
ТОКИО, 10 июл - РИА Новости. Ученые университета Хоккайдо выяснили, что резкое сокращение туристов из-за распространения коронавируса привело к одичанию ручных оленей в парке города Нара, сообщил телеканал NHK.
Пятнистые олени, свободно гуляющие по парку между храмами и выпрашивающие корм у туристов, являются "визитной карточкой города Нара. Местная администрация уже давно постаралась решить две проблемы – как, не используя бюджетных средств, накормить оленей и дать туристам их покормить, но так, чтобы это не сказалось на здоровье животных. В результате появилось так называемое "оленье печенье" - пачки по несколько штук корма для оленей, которые можно купить за символическую плату на каждом шагу. Оно стало основным рационом оленей.
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Сейчас, когда туристический поток почти иссяк, олени оказались предоставлены сами себе. По сравнению с январем число оленей, гуляющих по центральной части парка, сократилось на треть. Ученые считают, что теперь олени отправляются в поисках корма в близлежащие горы и проводят там много времени. Кроме того, если раньше лишь 20% от общего числа отдыхало на газонах, то сейчас число таких оленей возросло до 60%. Многие олени вновь вернулись к руминации – пережевыванию жвачки. Это связывают с тем, что у оленей появилось больше времени, после того как в парке не стало туристов. Одновременно с этим ученые считают, что это может привести к более насыщенному питанию оленей, следствием чего может стать бэби-бум – рост числа новорожденных оленят.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХоккайдоЯпонияНара (город)В мире
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